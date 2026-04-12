Árbitros de Sudamérica al Mundial: Tejera por Uruguay

Los silbatos de Sudamérica para el mundial ; Gustavo Tejera por Uruguay

La FIFA confirmó que, en la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica, Argentina y Brasil serán los dos países con más árbitros presentes durante el torneo

De esta forma, Conmebol marcará un récords en la próxima cita mundialista. En total, el fútbol sudamericano contará con 12 jueces principales en el campeonato

En total, el Mundial contará con 49 árbitros, provenientes de todas las confederaciones: UEFA (14), CONMEBOL (12), CONCACAF (9), AFC (7) y CAF (7)

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Tejera; el Uruguayo elegido

Por Uruguay se destaca la presencia de Gustavo Tejera, árbitro de nuestro medio que ha sido seleccionado por la CONMEBOL para formar parte del Mundial.

Se trata del único árbitro central uruguayo designado para la competencia, lo que marca un reconocimiento importante a su trayectoria y nivel internacional. Si bien también integrarán la delegación uruguaya asistentes y árbitros VAR, en cuanto a jueces de campo, solamente Tejera representará al país en esta cita mundialista.

Estará acompañado por Nicolás Tarán y Carlos Barreiro como asistentes.

Su designación genera controversia en el arbitraje uruguayo. Aunque posiciona nuevamente a Uruguay dentro de la élite del referato internacional.

Todos los referís de Conmebol que estarán presentes:

Yael Falcón Pérez (Argentina)

Darío Herrera (Argentina)

Facundo Tello (Argentina)

Ramon Abatti (Brasil)

Raphael Claus (Brasil)

Wilton Sampaio (Brasil)

Cristián Garay (Chile)

Andrés Rojas (Colombia)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Kevin Ortega (Perú)

Gustavo Tejera (Uruguay)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

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