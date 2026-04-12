Arapey Danza reunió a más de 200 participantes en Termas

Más de 200 bailarines de Uruguay y Argentina participaron en Arapey Danza, un certamen binacional que consolidó a Termas del Arapey como sede cultural y turística.

Arapey Danza: exitoso certamen binacional reunió a más de 200 participantes en Termas del Arapey

Termas del Arapey fue escenario de una destacada jornada cultural con la realización del certamen binacional Arapey Danza, que convocó a más de 200 participantes provenientes de distintas academias de Salto, Paysandú, la región y delegaciones de Argentina.

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El evento posicionó al centro termal como una de las sedes del certamen, reuniendo a 11 academias de danza que presentaron un total de 99 coreografías. La propuesta combinó talento, competencia y disfrute en un entorno natural que volvió a ser protagonista.

Impacto turístico y movimiento en el centro termal

El coordinador de Termas del Arapey, Mariano Casola, destacó el impacto positivo de este tipo de actividades, que además de convocar a los participantes, movilizan a sus familias y acompañantes.

“Muchos aprovechan la oportunidad para conocer nuestras termas y alojarse aquí, lo que genera un movimiento muy importante para el centro termal, tanto en lo turístico como en lo comercial”, señaló.

En ese sentido, valoró el ambiente generado durante la jornada: “Es muy lindo ver a los participantes, equipos y allegados disfrutando del entorno que ofrecen las termas antes, durante y después de la competencia”.

Un espacio consolidado para eventos regionales

Desde la organización local se brindó el espacio para la realización del certamen, así como el acceso a las instalaciones para todos los participantes, lo que permitió un desarrollo fluido de la actividad.

El certamen no solo dejó un saldo positivo en lo artístico, sino que también reafirmó el potencial de Termas del Arapey como sede de eventos de carácter regional e internacional, consolidándose como un punto de encuentro que integra cultura, turismo y desarrollo local.

Título corto: Más de 200 bailarines brillaron en Arapey Danza

Subtítulo: El certamen binacional reunió academias de Uruguay y Argentina y reafirmó el rol de Termas del Arapey como sede cultural y turística.

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