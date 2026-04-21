Aquel Salto Uruguay, 53 años después

El súper de la historia

Pasaron 53 años. Nada más y nada menos. Después de todo, cada 21 de abril, la fecha impacta en el sentimiento de Salto Uruguay. Por lo menos en aquellos que tienen la memoria abierta para el rescate de hechos que no sucedieron nunca más en el tiempo.

«Para aquella muchachada de la que fui parte, abril es un mes demasiado especial», solía puntualizar casi mecánicamente Demócrito Silva.»Peluco» fue el marcador lateral derecho de aquel Salto Uruguay Campeón de la Súper Copa, disputada íntegramente en Treinta y Tres. Hasta que fue uno más de este lado de la vida, «Peluco» resultó eje clave junto a Ramón Vela, para que la celebración no faltara y sobre todo cuando en el 2023, se cumplieron los 50 años de una consagración que fue heroica y digna por siempre en la historia de Salto Uruguay: fue el último Campeón de la Súper Copa, que sumaba a los equipos campeones del Interior. Ya al año siguiente dejó de jugarse. En OFI le bajaron la cortina a esa tradición. Fue el domingo 21 de abril de 1973 en que los decanos, con la orientación técnica de Luis «Macho» Alfieri, batieron en el juego definitivo a Independiente de Flores por 2 a 0, con goles de Ramón Vela y Walter Etcheverry. La final se jugó en el estadio «Centro Empleados de Comercios» de Treinta y Tres.

Originalmente se previó que su realización sería anual, en semana de turismo y en sede fija, respetando el orden de consagración del Campeonato de Clubes Campeones. Así, el primer torneo se disputaría en la ciudad de San Carlos, pues de allí era el primer campeón: Atenas.

Sucesivamente se disputaría en Salto, San José, Trinidad, Artigas, etc. No obstante la serie se interrumpió algunos años y se modificaron las pautas del torneo, para finalmente no disputarse más. Palmarés

1971 Atenas- en San Carlos

1972 Atenas – en Salto

1973 Salto Uruguay – en Treinta y Tres

1974 Atenas – en San José

1981 Bella Vista – en Maldonado y San Carlos

1982 18 de Julio (Fray Bentos)- en San Carlos

1992 River Plate — Fase Final en Maldonado.

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La «B» no deja de vender menos de mil entradas

A falta de un partido para completar la sexta fecha de la primera rueda, la realidad va jugando a favor de la Divisional «B», desde el momento que vuelve a superar las 1000 entradas. En el Parque Dickinson, con el registro mayor. No por nada, remataron la doble jornada, San Eugenio y Saladero. En Nacional, menos de 100 boletos, pero habiéndose jugado un solo partido, en tanto en Deportivo Artigas, más que aceptable venta. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar los números en cada caso. A saber.

NACIONAL

77 entradas. $ 15.350

DICKINSON

588 entradas. $ 116.500

DEP. ARTIGAS.

353 entradas. $ 68.250

Total entradas: 1018

Total $ 200.100

Liga Salteña de Fútbol Súper Senior; Unión Don Atilio 8 a3: el placer de golear

Para la Liga Súper Sçenior, fue la del pasado domingo, la segunda fecha de la primera rueda, con un resultado que no pasa de largo, desde el momento que Unión Don Atilio llegó a 8 goles. Es después de todo, su prolongada tendencia al gol. Los dos Ceibal que juegan llegaron a la lotería en cada caso. Un aspecto a consignar: no hubo empates en la Divisional «A». En la «B» y en la «C» igualmente la segunda fecha, mientras El Tanque fue quien dispuso de fecha libre.

Dos a la punta

En la Divisional A de la Liga de Fútbol Súper Senior, la punta a manos de dos equipos y en el caso de Ceibal, el segundo goleador por ahora (9), mientras Unión Don Atilio registra 11 goles en dos partidos. Tres equipos que no sumaron puntos y dos de ellos, con las defensas más vulneradas. Se trata de los 12 equipos en la clasificación general.

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