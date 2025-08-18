APUNTES EN BORRADOR

- Advertisement -

Edición Año XVIII N° 927, lunes 18 de agosto de 2025

ADVERTENCIA. Un lector se comunicaba con nosotros telefónicamente para advertirnos que en la esquina de Uruguay y Amorín, al retornar de una cena con amigos y cuando se desplazaba al norte por Amorín, una persona que allí se encontraba le dirigió la palabra, pero como este lector iba ensimismado en sus propios pensamientos, no alcanzó a entender qué le decía. Casi al instante, sintió un dolor intenso en su pantorrilla que al mirar, notó que un perro mediano había clavado sus colmillos en esa zona, destrozando su pantalón, y ante el reclamo y movimientos bruscos tratando de soltarse del perro, nadie acudió en su ayuda, pese a estar esa persona sentada en unos escalones de la esquina observando todo.

Finalmente el perro lo soltó, y al notar que sus colmillos habían desgarrado la carne, se trasladó al centro sanitario donde tuvieron que colocarle tres puntos y comenzar a suministrarle una dosis de tres inyectables antirrábicos en el correr de la semana.

Según le informaron a nuestro lector, no sería la primera víctima de ese perro en esa misma esquina donde se encuentra una reconocida librería. El comentario del lector, según nos dijo, era para que trasladáramos por este medio a quien corresponda y advertir a quien lea estas líneas, que tenga cuidado si ven a un perro en esa zona, porque según dijeron, es agresivo y ataca a la gente. No queda claro en este relato si el perro fue enviado por la persona con la que comenzamos este comentario o si actuó de modus propio. Como sea, si ven al perro, sugerimos cruzar de vereda para evitar males mayores e inyectables posteriores.

*

INTENCIONES. Fue notorio debido a la publicidad que pudo apreciarse en los distintos medios de comunicación, de las múltiples actividades que estaban previstas en varios barrios de nuestra ciudad, así como también vimos que algo se realizó en el interior del departamento, en referencia al Día del Niño, donde se invitaba a la gente menuda a pasar una linda jornada rodeados de actividades y entretenimientos.

La jornada hubiese sido ideal si el buen clima no se hubiese ausentado sin aviso. Gris, nuboso y frío, no ayudó, aunque eso importó poco a los más chicos.

No está demás resaltar la intención que se tuvo en no dejar pasar el día de manera inadvertida y dejar aflorar a ese niño que aun llevamos muy dentro de nosotros. Seguro no faltará oportunidad en que el buen sol acompañe en próximas actividades diurnas.

*

RELATOS. Se está apreciando una lucha de relatos. Están quienes dicen que dejaron todo bien, y están los otros, los nuevos inquilinos, que dicen que encontraron todo mal.

La realidad suele ser una, pero por lo visto existe más de una interpretación de la misma, y que además se aprecian tan contradictorias que casi que termina siendo una cuestión de fe y de credibilidad de quien hable del tema, donde lo que terminará primando, al mejor estilo de puja de hinchadas, será la verdad de quien reciba una mayor cantidad de apoyos, los que suelen expresarse de diferentes maneras en las redes sociales, en algunos casos, de manera poca educada.

Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!