El Gobierno de Salto tiene su presupuesto y los ediles independientes tendrían su propia bancada

En sesión extraordinaria, la Junta de Salto ratificó el presupuesto quinquenal con apoyo de la oposición y el estreno de la «bancada« de ediles independientes.

En la noche de ayer, tal y como estaba previsto, se llevó adelante la sesión extraordinaria de la Junta de Salto para la votación del presupuesto quinquenal para el gobierno de Salto.

En una sesión que no llevó, literalmente, más de cinco minutos, los ediles presentes votaron el nuevo presupuesto, con la sorpresa de que fue con un voto más que la pasada votación. En este caso, otro edil de la oposición se sumó a la ratificación del presupuesto propuesto. Se trató del edil por el Frente Amplio Danny Coelho.

La votación finalizó con la aprobación por mayoría con un resultado de 22 en 29 votos de los ediles presentes, como se explicó, con los votos del oficialismo y el apoyo de la bancada de los ediles independientes; sí, así es, otra novedad en la Junta es que los ediles que se independizaron cuentan, desde ayer, con su propia bancada, un espacio dónde reunirse y discutir, su propio espacio físico y de discusión política.

Esta nueva bancada independiente estaría compuesta, en principio, por los ediles Eduardo Varela Minutti, Nilda Díaz López, Elda Albarenque y Gladys Martínez. Pero también estarían varios de los suplentes. Quedaría por ver qué harán los ediles Analía Fernández, Marlene Dornells y los suplentes de ellos.

¿Será que la Junta de Salto tendrá oficialmente una nueva bancada, independiente de la CORE y el Frente Amplio?

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