Apoyo a emprendedores en Salto

La instancia brindó herramientas técnicas y financiamiento para facilitar la regularización bromatológica y mejorar la comercialización en todo el país.

Taller informativo sobre Runaev y Check Runaev fortaleció a emprendedores y comerciantes en Salto

Días pasados, en la Clínica Municipal, se llevó a cabo un taller informativo sobre el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev) y la presentación de la herramienta Check Runaev, en una instancia dirigida a emprendedores y comerciantes del departamento.

Durante el encuentro, los participantes pudieron conocer de primera mano cómo acceder a apoyo técnico y financiamiento para cumplir con la normativa bromatológica, ordenar sus procesos productivos y trabajar con mayores garantías en materia de seguridad alimentaria.

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El encargado de los Servicios de Salud e Higiene del Gobierno Departamental, Dr. Carlos Silva, explicó que Check Runaev es una iniciativa articulada entre la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Centros Pyme Salto, el Centro Comercial e Industrial de Salto y el Gobierno de Salto, con el objetivo de acompañar a aquellas empresas que buscan regularizar su situación desde el punto de vista bromatológico dentro del sistema Runaev.

Silva destacó que este sistema nacional ha permitido superar diversas dificultades que enfrentaban las empresas, especialmente en lo que refiere a la comercialización fuera del departamento. “Antes, si una empresa producía en Salto y quería vender en otros departamentos, debía gestionar habilitaciones en cada uno de ellos. Hoy, con una única habilitación en Salto, puede comercializar en todo el país”, señaló.

Asimismo, subrayó que Check Runaev funciona como una herramienta financiera y de asistencia técnica, facilitando el proceso de adecuación a la normativa vigente. En este sentido, invitó a los interesados a acercarse a la Oficina de Bromatología e Higiene de la Intendencia de Salto, ubicada en Artigas 377, así como a ANDE, el Centro Comercial y el Centro Pyme, donde recibirán asesoramiento y acompañamiento para mejorar la calidad de sus productos y simplificar los trámites correspondientes.

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