APOSTILLAS políticas N° 98

Edición Año II N° 98, jueves 5 de marzo de 2026

PRESUPUESTO. ¿Este viernes se vota el presupuesto?, pregunté este lunes a Edil oficialista que participa de la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento de la Junta que justamente tiene a estudio el proyecto de presupuesto quinquenal remitido por el Ejecutivo.

“Todo dependerá de cuándo se reúne el Tribunal de Cuentas, pero, además, hoy cerramos con la presencia de Walter (Texeira Núñez), el miércoles tendríamos que ver las propuestas que estarían aportando desde el Frente a ver si las llevamos o no, así que no creo. Eso sí, si el Tribunal de Cuentas se reúne este lunes, y sí, vamos a tener que votar este viernes, pero primero tenemos que averiguar eso. Si se reúne en el correr de la semana, nos reuniremos para votar el lunes, martes o miércoles de la semana que viene”.

En una palabra, y de acuerdo a los plazos constitucionales que tiene la Junta para aprobar un nuevo presupuesto, todo viene marchando sobre ruedas para el oficialismo, que ya sabe que tiene los votos para aprobar el presupuesto, sabiendo además que algún articulado que requieren mayoría especial, como en el caso del organigrama, la oposición votará para evitar que Lima negocie por el costado, “como hizo con los 60 millones de dólares”, insiste alguna dirigencia frenteamplista que supo tenerlo en el pedestal hasta hace poco.

*

ORSI. No sé en qué momento pasamos con nuestros políticos del “discurso de un estadista”, a “mintió” o “esto es como Alicia en el país de las maravillas”. Algunos senadores de nuestro país están perdiendo la línea de respeto no solo a la institución Presidencia de la República sino el respeto que se le debe a la ciudadanía, y acá sumo en este pensamiento crítico al oficialismo, que parece ver todo bien sin demasiada autocrítica de la gestión que al término del primer año de mandato, tiene al Presidente Orsi en los guarismos más bajos de apoyo popular a través de lo que indican todas las encuestas, e incluso intelectuales como Gerardo Caetano sostienen que “hasta ahora la revolución de las cosas simples no se ve”.

Me quedo con la forma de expresarse del expresidente Sanguinetti, cuando consultado por los periodistas qué le pareció el discurso de Orsi, dijo “rescato del discurso presidencial su tono moderado, su tono respetuoso, que creo que es un valor y un activo también en tiempos que corren de presidentes iracundos y refundacionales. En cuanto al contenido, tenemos concordancias y discrepancias…”, pasando inmediatamente a enumerar unas y otras.

Como se ve, se puede decir lo mismo, pero de manera más educada y no parecer un barra brava, para decirlo diplomáticamente, guardando respeto no solo para la investidura presidencial sino también por la parlamentaria.

Bienvenidas sean las discrepancias, así fue como se construyó este país, con la diferencia que en este siglo XXI ya la sangre no llega al río, sobre todo al derogarse la ley de duelos.

*

“PATETICO. Los blancos desde la Casa del Partido Colorado, haciendo su conferencia de prensa. Junto a ellos, algunos dirigentes colorados que hicieron también la suya. Cerca de ellos, algunos Independientes. Eso sería la Coalición Republicana. Coalición que a nivel nacional no existe. Si, no existe. En política el prepo es despreciable, y operar por atrás, aún más. Todo tiene un límite” (Yamandú Fau, exlegislador y exministro, en sus redes, 3.3.26).

