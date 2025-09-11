APOSTILLAS políticas N° 75

Edición Año II N° 75, jueves 11 de setiembre de 2025

¿QUÉ PASÓ? La semana pasada el Intendente Albisu informó a la Junta Departamental de lo sucedido con la deuda vencida e impaga del gobierno anterior con el BROU para que el legislativo tomase conocimiento formal de lo sucedido y que actuara en consecuencia de la manera que mejor estimase conveniente.

Según pudimos averiguar, ese miércoles en reunión de bancada, los ediles de la Coalición Republicana (CORE) de común acuerdo con el Ejecutivo tomaron la decisión de solicitar la formación de una Comisión Investigadora para analizar los alcances legales y políticos de lo ocurrido, pero que había que esperar a la primera reunión de la Comisión de Legislación y Reglamento de la Junta, que sería este martes, como ocurrió, para iniciar el camino a través de una preinvestigadora (edición de EL PUEBLO, viernes 5 de setiembre).

Consultamos al Presidente de la Corporación si la Investigadora la pediría la Comisión de Legislación y nos respondió que en realidad eso no quedó claro pero que podía hacerlo hasta un solo edil, pasando la obligación al Presidente de formar una preinvestigadora con dos ediles de la CORE y uno del FA, respetando así la proporcionalidad de la representación en la Junta.

Pero resulta que este martes se reunió como estaba previsto la Comisión de Legislación y Reglamento y un Edil de la CORE propuso que dicha comisión se integrara (juntara a trabajar) con la Comisión de Hacienda y seguir investigando, lo que fue aprobado por unanimidad. Los más sorprendidos no fueron de la CORE, fue en filas del Frente Amplio.

A raíz de ese planteo, se terminó por relativizar la gravedad de la denuncia, que todo el gobierno manifestó en diversas entrevistas y notas en los medios. Incluso algún colega llegó a titular con que la denuncia de Albisu contra la administración anterior podía terminar en la Justicia Penal, y ahora parece que eso no era tan así, al menos para los ediles de la CORE que participaron de la reunión de anteayer.

Lo cierto es que, para ser gráficos, el sector de Andrés Lima y el Frente Amplio estaban en el ring contra las cuerdas a punto de caer exhausto de tantos golpes, y con lo ocurrido el martes le acaban de dar un respiro, dado por la campana que alguien de la CORE hizo sonar. Seguramente alguien deberá dar alguna explicación en la interna de lo ocurrido.

*

SIN NOVEDAD. Estamos terminando otra semana y sigue sin haber novedades con los 292 funcionarios del convenio del 25 de junio que han sido cuestionados por la actual administración. Si bien el secretario general de la comuna nos dijo el 18 de agosto en la radio que la decisión ya estaba tomada, ha pasado ya una semana desde el vencimiento de los plazos para presentarse ante la administración y no ha pasado nada.

¿Esto quiere decir que nada pasará? No, como tampoco quiere decir que lo que pasó en la Junta no termine derivando en una Investigadora, pero después de tanta dilación, tanto en un tema como en el otro, viene perdiendo fuerza.

Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!