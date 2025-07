APOSTILLAS políticas N° 69

Edición Año II N° 69, jueves 31 de julio de 2025

ENCAMINADO. Efectivamente era un tema de trámite, el que se llevó a cabo una vez informada la Intendencia por el BROU del vencimiento del crédito, por lo que se llegó a retener los dineros que llegaban a Salto por el famoso 214 de la Constitución.

De pronto los tiempos habrían sido otros si hubiese existido desde el primer momento la debida información de dicho vencimiento. Pero no, nada se dijo, y a cuatro días de haber asumido se enteraron de la peor manera, porque estaban tranquilos porque el dinero iba a estar a la hora de pagar sueldos, pero el dinero nunca llegó porque había sido legítimamente retenido.

El martes 15 se tomó conocimiento de la deuda y de la retención, el miércoles ingresó el proyecto a la Junta Departamental, se habló con los coordinadores de bancada y se alcanzó el acuerdo de votar la renovación y ampliación de la línea de crédito, de esa manera, “cambiando papelitos”, como se nos dijo en referencia a los vales firmados con el BROU poniendo por garantía los dineros que el gobierno nacional debía enviar a Salto por el 214, el tema se destrancaba.

Pero se demoró unos días más porque faltaba el fallo del Tribunal de Cuentas para saber si habilitaba o no la maniobra. Este martes el Tribunal de Cuentas se expidió favorablemente sosteniendo que la Intendencia de Salto “es solvente” para seguir endeudándose (ups!).

Anoche se reunió la Junta Departamental finalizando con el trámite formal y ahora pasó la pelota al BROU para que libere la garantía, llegue el dinero y puedan pagarse los sueldos. Así que en el mejor escenario, se estará pagando entre mañana viernes o el sábado.

*

EXPIATORIO. Ahora, la pregunta es por qué no se informó de ésta y otras deudas que ahora están apareciendo cuando se preguntó en la transición. Jerarcas del anterior gobierno nos dicen que contestaron cada cosa que se les preguntó. Pero resulta que nadie puede preguntar algo que desconoce, por eso se hizo una pregunta genérica, “¿algo más que sea de importancia que sepamos antes de asumir?” (palabras más o menos). No, ya les dijimos todo. Pero eso no era cierto.

¿Quién o quiénes sabían de lo que está apareciendo ahora? Seguro al menos una persona, la anterior Directora de Hacienda. Pero algo intuía el nuevo gobierno, por eso la recontrataron hasta diciembre, para que una vez liberada del “yugo” de la orden de sus jerarcas superiores (no olvidemos que por más que fuese Directora del área financiera no dejaba de ser subordinada a cargos superiores, por lo que supuestamente obedecía órdenes), pudiese contar lo que no había contado durante la transición. La pregunta es, ¿alguien le ordenó que no informara o tomó esa decisión de modus propio?

Hasta el sindicato de ADEOMS se acaba de alinear al gobierno en las últimas horas declarando ante medios televisivos que solo hay una responsable de todo lo que pasó por lo que los funcionarios no pudieron cobrar en tiempo, y apunta al silencio cómplice de la exdirectora de Hacienda de la comuna.

Imaginamos por la presión que debe estar viviendo en estas horas la funcionaria y estamos expectantes si en algún momento se decidirá a contar la verdad de la milanesa, por el momento, es la chiva expiatoria que han elegido para contar esta historia.

Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!