APOSTILLAS políticas N° 60

Edición Año II N° 60, jueves 29 de mayo de 2025

HABEMUSApostillas. Finalmente se decidieron, y aquí seguimos, pero cambiamos por una razón más que obvia, se terminó el laaaaaaaargo proceso electoral por este quinquenio y ahora vamos rumbo al siguiente. Por tanto, teníamos que metamorfosearnos, no al estilo Kafkiano, pero acá estamos, acá seguimos tratando de entender a nuestros políticos.

Para eso tenemos que comenzar por diferenciarnos de nuestra columna hermana, que se publica los días domingo desde hace más de 18 años en estas mismas páginas, tanto de papel como en formato digital, y eso trataremos de alguna forma, buscando adquirir un nuevo estilo dentro de lo mismo de siempre.

*

AUTOFLAGELACIÓN. El perdidoso Frente Amplio en Salto comienza una etapa de evaluación y autocrítica hasta el mes de setiembre, algo que se entiende necesario para entender las causas de por qué de noviembre de 2024 a mayo de 2025 se perdieron 8.742 votos, que es justamente la diferencia de haber tenido en el balotaje 45.991 votos de apoyo a la fórmula de Orsi y Cosse, y seis meses después se tuvo solo 37.249 votos como fuerza política.

Se buscarán excusas, como que se comprueba que se trata de escenarios y elecciones distintas, porque incluso el Frente Amplio alcanzó a remontar los 9.088 votos que los socios de la Coalición Republicana le habían sacado de ventaja en octubre para terminar ganándole luego en noviembre por 806 votos. Mientras no entiendan esta ecuación y se sigan mirando el ombligo, la Coalición Republicana se asegura el gobierno por un buen rato en Salto.

*

CASA. El nuevo gobierno departamental asumirá el 10 de julio, bajo la batuta del Intendente coaligado Carlos Albisu con muchos desafíos en carpeta de acuerdo a lo planteado en la campaña electoral. El primero será poner la casa en orden. Para ello, ya informó previo a su viaje al otro lado de mundo, que el martes 24 de junio, es decir, 16 días antes de asumir, estará anunciando parte de su equipo de gobierno (mal llamado gabinete), del que ya adelantó que podremos encontrar a personas de todos los partidos políticos, incluidos del Frente Amplio. Convengamos que en estoencontramos la más grande incertidumbre.

Todos los dirigentes, Ediles electos y el propio Presidente del Frente Amplio con quienes he conversado, avisan que piensan hacer una oposición responsable, de no poner palos en la rueda y dar gobernabilidad cuando las circunstancias lo requieran. No es el mismo Frente Amplio opositor con el que se encontró Coutinho a la hora de asumir, donde incluso hubo una resolución de la Mesa Política negando cualquier tipo de colaboración al nuevo gobierno departamental e incluso negando a los frenteamplistas formar parte de la Intendencia colorada. Tan fue así, que alguien que tenía un cargo en el Ejecutivo y que además era vicepresidente del Frente Amplio, decidió renunciar a su cargo político para poder quedarse en la Intendencia, posibilidad que le duró menos de un mes, pues en agosto de 2010, Coutinho lo cesó junto a otros 9 cargos que fueron considerados de confianza política del Intendente que acababa de retirarse del Palacio Córdoba.

Salvando las distancias, queda por ver cuál será la reacción y decisión política de las autoridades frenteamplistas si aparecen nombres de dirigentes de la izquierda salteña formando parte del gobierno de Albisu.

Como sea, y para terminar estas primeras “Apostillas” pos campaña, sugerimos desde ya a todas las partes que vayan acumulando tilo porque su infusión pasará a cotizarse de otra manera a partir del 10 de julio, fundamentalmente dentro de los mismos socios de la Coalición Republicana, uno sabe por qué lo dice, así que desde ya… tilo pa’la barra!