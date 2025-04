APOSTILLAS DE CAMPAÑA N° 54

Edición Año II N° 54, jueves 3 de abril de 2025

CUENTA REGRESIVA… nos encontramos a 38 días de las elecciones departamentales, que incluye Junta Departamental, Intendente y Municipios… “mientras la vida va” (dixit Chito).

*

LACALLE. Es un silencio a voces que el expresidente Luis Lacalle Pou estaría arribando silenciosamente hoy a Salto para participar de un evento organizado por empresario local buscando respaldar la candidatura a la Intendencia del coalicionista Carlos Albisu.

*

MALESTAR. Consultado Juan Pablo Cesio en la radio sobre el lema de campaña del Frente Amplio en esta campaña electoral (“Es tiempo de cumplir”), dijo no estar de acuerdo porque entiende que el actual gobierno departamental que transita su segundo mandato consecutivo ha estado cumpliendo. “¿Qué he hecho en estos 10 años? ¿Qué no he cumplido? Me parece que se equivocaron al elegir ese eslogan”, dijo bastante molesto.

*

PROGRAMA. Este lunes Marcelo Malaquina en un acto en su sede central presentó su programa de gobierno, que puede leerse en 71 páginas con 14 ejes temáticos y 250 propuestas, con un perfil social que incluye el boleto obrero a $ 10.

*

¿POPULISTA? Consultamos en la radio a Malaquina sobre la crítica de que se trata de una propuesta populista la idea de bajar el precio del boleto de ómnibus, “soy batllista, no esperen otra cosa de mí que pensar en la gente que menos tiene”, nos respondió.

*

REDOBLANDO. A poco más de un mes de la elección departamental, se nota cómo comienzan a redoblar su presencia en los medios de comunicación las principales figuras de las distintas listas de todos los partidos políticos marcando su presencia.

*

MAL. Se nota que algunos candidatos a Intendente estarían siendo mal asesorados por personas que habrían contratado para dirigir sus campañas desde Montevideo.

*

LIBRO. Este sábado será presentado a las 10.30 horas el libro “Los nietos te cuentan cómo fue. Historias de identidad” en el Aula Magna de la sede Salto del CENUR Litoral Norte a cargo de sus autoras: Mariana Zaffaroni, Analía Argento y la ilustradora Sabrina Gullino.

*

LA DEL ESTRIBO. Un candidato contrató una encuestadora capitalina que ha estado midiendo su evolución en los últimos meses y que lo venía dando ampliamente ganador, hasta que recibió la última que lo muestran caer en la intención de voto y que el resto comenzó a acercarse peligrosamente trayendo preocupación a su comando. Tilo pa’la barra!