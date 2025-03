APOSTILLAS DE CAMPAÑA N° 51

Edición Año I N° 51, jueves 13 de marzo de 2025

CUENTA REGRESIVA… nos encontramos a 59 días de las elecciones departamentales, que incluye Junta Departamental, Intendente y Municipios… “mientras la vida va” (dixit Chito).

*

REFORMAS. En un principio se presentaron 3 intentos de reforma constitucional: 1) La Coalición Republicana (CORE) pidiendo los allanamientos nocturnos, 2) el PIT CNT y otros solicitaron modificaciones de la reforma jubilatoria del gobierno y 3) Cabildo Abierto presentaba su proyecto “Deuda Justa” contra la usura y reformulación de las deudas.

*

POSTERGADA. Mientras los primeros proyectos prosperaban por las firmas recolectadas, la de Cabildo debía postergarse para mayo de este año porque venció el plazo para plebiscitar la propuesta en octubre sin alcanzar las firmas requeridas por la Constitución. Más tarde alcanzó el 10% de los habilitados para votar y presentó las firmas, pero la Corte Electoral batió todos los récords de anulación de firmas y la propuesta de Cabildo quedó trunca.

*

PLANTEO. La gente de Cabildo presumió entonces que gran porcentaje de las firmas anuladas se debió a que la gente cambió la firma que tenía registrada cuando a sus 18 años sacó la credencial, entonces hizo un planteo para que la Corte lo verificase en una jornada convocando a quienes habían firmado a ratificar sus firmas, en caso que fueran ciertas.

*

ANTECEDENTE. En ese sentido, había un antecedente sobre lo solicitado, en 1988 con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado pasó lo mismo, y la Corte para no echar más leña al fuego, habilitó una jornada de ratificación de firmas, las que lograron juntarse y convocarse a referéndum de dicha ley para el 16 de abril de 1989. Ahora pasará lo mismo.

*

CONVOCATORIA. Es así que los días 23 y 24 de marzo la Corte Electoral está convocando en todo el país a una jornada de ratificación de firmas. En el caso de Salto, el domingo 23 de 8 a 19.30 horas y el Lunes 24 de 10 a 18 horas, la Oficina Electoral estará recibiendo a los ciudadanos que quieran ir a ratificar su firma por el plebiscito No a la Usura. Es una convocatoria voluntaria, no obligatoria y solo para las personas que firmaron y cuyas firmas fueron anuladas. Hay un listado sobre las personas que pueden pasar a ratificar su firma para chequear si están en ella, quienes no lo estén, no deben concurrir a la sede Electoral.

*

EN CASO de alcanzarse finalmente las firmas requeridas por la Constitución de la República, dicho plebiscito se realizará junto a las elecciones departamentales del 11 de mayo.

*

LA FRASE: «Me di un baño de realidad de ver la dureza de la política, lo sucia que es la política. Las cosas no son claras. Siempre hay idas y venidas, traiciones, puñaladas por debajo del poncho, mentiras, demagogia, promesas que se sabe que no se cumplen, hay compromisos que no se cumplen» (Guido Manini Ríos, en El Observador, 11.3.25).

*

LA DEL ESTRIBO. Manini Ríos afirmó que se dio un «baño de realidad» al ver «lo sucia que es la política» en el anterior gobierno, y cree que su partido «fue perjudicado por su participación en la coalición». Tilo pa’la barra!