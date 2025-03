Apertura de viernes

Torque-Plaza y Defensor

Liverpool; salen a jugar

El Colegio de Árbitros dio a conocer en las últimas horas las designaciones arbitrales para la quinta fecha del torneo Apertura, que se iniciará hoy viernes 7 con los partidos entre Montevideo City Torque y Plaza Colonia (17:00), y Defensor Sporting contra Liverpool (19:30).

- espacio publicitario -

El sábado 8 habrá dos partidos:

Cerro con Juventud de Las Piedras a las 17:00 horas.

con a las 17:00 horas. Nacional frente a River Plate a las 20:00 en el estadio Luis Franzini, con el arbitraje de Hernán Heras y con Jonhatan Fuentes en el VAR.

La etapa continuará el domingo 9 con:

Progreso-Boston River a las 17:00.

a las 17:00. Peñarol-Racing a las 19:30 en el Campeón del Siglo , con Javier Burgos como árbitro central y Diego Dunajec en el VAR.

a las 19:30 en el , con como árbitro central y en el VAR. Miramar Misiones-Danubio a las 21:45.

La fecha se cierra el lunes 10 con el encuentro entre Wanderers y Cerro Largo en el Parque Alfredo Víctor Viera desde las 20:00.

La Escuelita, ahí está

¡Son cosas de Racing!

Racing, tras empatar sin goles con Wanderers en el tiempo reglamentario, venció 4-2 en la definición por penales en el Centenario para avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En la definición apareció toda la efectividad de Racing y los errores de los referentes bohemios a la hora de la ejecución lo cual inclinó la balanza. Sebastián Sosa, Martín Ferreira, Agustín Pereira y Alejandro Severo concretaron sus disparos, lo cual hizo valer Lautaro Amadé tapando los remates de Tabaré Viudez y Nicolás Royón para el 4-2 que le dio la victoria a Racing y llegada a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Salvador Zanotta: el salteño de 11 puntos

Constituyó el cierre de la primera rueda de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Cordón derrotó 74-69 a Trouville como local y se quedó con el último puesto para la Liguilla, ronda que ordenará los lugares del 1 al 6 de cara a los playoffs, los cuales está previsto que inicien el 28 de marzo.

Y el otro equipo que no pudo escalar y también tendrá que jugar el Reclasificatorio es Hebraica y Macabi, que pese a que luchó durante buena parte del partido, finalmente terminó cayendo 82-68 frente a Peñarol en el Palacio Cr. Gastón Güelfi.

El dominicano Luis Santos, con 15 puntos y 12 rebotes, se destacó en el Carbonero, que también tuvo como hombres importantes a Martín Rojas con otros 15 y el salteño Salvador Zanotta con 11, 7 rebotes y 6 asistencias.

Del Reclasificatorio, Liguilla y Play-in

Este sábado 7 comienza a disputarse el Reclasificatorio y el lunes 10 la Liguilla. Terminarán el 21 y 24 de marzo, respectivamente. Luego se jugarán los play-in contra los equipos de la Organización del Básquetbol del Litoral (OBL) para saber los clasificados a playoffs como 7º y 8º, y el 28 arrancará la post temporada.

POSICIONES (L) Nacional 20-2 (42 puntos) (L) Aguada 18-4 *(38) (L) Malvín 14-8 (36) (L) Peñarol 17-5 (35) ** (L) Defensor Sporting 11-11 (33) (L) Cordón 10-12 (32)

Fútbol Sala Femenino: Con la tercera de la 2ª rueda

Será hoy viernes, cuando se dispute la tercera fecha de la segunda rueda en el Campeonato Salteño de Femenino en Fútbol Sala. Un total de tres partidos para disputarse en el escenario de los tricolores.

De los juegos, a los horarios, este cronograma pactado:

3ª FECHA – 2ª RUEDA

Escenario de juego : gimnasio de Nacional .

: gimnasio de . Fecha: viernes 7 de marzo de 2025.

Horario Partido 19:30 hs PEÑAROL vs CAAS 21:00 hs LAZARETO vs TIGRE 22:30 hs BURTON vs HURACÁN

Let me know if I can help fine-tune anything!