APC impulsa debate sobre prensa y celebra 35 años

La APC promueve instancias sobre libertad de prensa en Salto y prepara actividades por sus 35 años, con foco en formación, ética y vínculo con la sociedad.



APC impulsa el debate sobre libertad de prensa y prepara actividades por sus 35 años en Salto

En un contexto donde el ejercicio del periodismo enfrenta nuevos desafíos, el presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC), Gabriel Paique, destacó el rol esencial de la prensa como garante de la democracia y adelantó una serie de actividades en el marco del 35° aniversario de la institución.

Paique subrayó que la libertad de expresión no solo es un derecho consagrado por la Constitución, sino también una responsabilidad que los comunicadores deben ejercer con compromiso. “La prensa ha sido históricamente un baluarte para la convivencia democrática, porque le da voz a quienes muchas veces no la tienen”, afirmó.

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En ese sentido, se refirió a recientes situaciones que generaron preocupación en el ámbito local, vinculadas a restricciones en el acceso a la información durante coberturas periodísticas. Desde la APC, explicó, se recepcionaron inquietudes de trabajadores de los medios y se actuó con cautela, promoviendo el diálogo institucional y el análisis de la normativa vigente.

“El derecho a expresarse es de todos, pero también implica obligaciones. Quienes trabajamos en los medios sabemos que estamos expuestos, pero también es fundamental que se respete nuestro trabajo”, sostuvo Paique, al tiempo que remarcó la importancia de no generalizar ante eventuales conflictos puntuales.

Como parte de las acciones previstas, la asociación organizará instancias de formación y reflexión, entre ellas una charla abierta sobre libertad de prensa y cobertura de eventos públicos, con participación de especialistas. Estas actividades buscan fortalecer tanto el ejercicio periodístico como el vínculo con la sociedad.

La APC, que se encuentra en un proceso de renovación de su directiva, mantiene la participación activa de referentes históricos del sector, quienes continúan aportando su experiencia. “Ese respaldo es muy importante para la institución y para la prensa en general”, indicó.

Además de su rol en la defensa de los derechos de los comunicadores, la asociación también se involucra en temas sociales y comunitarios. En ese marco, Paique adelantó reuniones con autoridades para abordar problemáticas como la seguridad, destacando que el periodista tiene un contacto directo con la realidad cotidiana de la ciudadanía.

De cara a su aniversario, que se celebrará el próximo 18 de noviembre, la APC proyecta una agenda amplia que incluirá actividades públicas en la denominada Plaza de la Comunicación, así como iniciativas en conjunto con instituciones locales para mejorar ese espacio, considerado un punto de referencia simbólico para el sector.

“Queremos que estos 35 años no solo sean una celebración, sino una oportunidad para seguir creciendo y aportando al periodismo”, expresó el presidente.

Finalmente, Paique invitó a todos los trabajadores de la comunicación a acercarse a la asociación, que mantiene sus puertas abiertas y realiza reuniones periódicas. “No somos un gremio, pero sí estamos atentos a todo lo que ocurre en el ámbito de la comunicación.

Nuestro objetivo es generar espacios de entendimiento y acompañar a quienes lo necesiten”.

En esa línea, Paique también hizo hincapié en los cambios que atraviesa el ecosistema mediático, especialmente con la irrupción de las redes sociales y la circulación masiva de información sin los filtros tradicionales del periodismo. Señaló que este escenario plantea nuevos desafíos para los comunicadores, quienes deben redoblar esfuerzos en la

verificación de datos y en el ejercicio ético de la profesión. “Hoy cualquiera puede publicar contenido, pero no todos asumen la responsabilidad que implica informar. Ahí es donde el periodismo profesional marca la diferencia”, expresó.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la formación continua de los trabajadores de la comunicación, promoviendo instancias de capacitación que permitan adaptarse a las nuevas herramientas digitales sin perder de vista los principios fundamentales del oficio. En ese sentido, APC busca posicionarse como un espacio de referencia no solo en la defensa de derechos, sino también en la actualización profesional.

Finalmente, remarcó que el vínculo con la comunidad seguirá siendo un eje central, apostando a una comunicación comprometida con la realidad social y abierta a todas las voces.

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