APARU impulsa apoyo y acceso para pacientes con artritis reumatoide

APARU nació en Uruguay para acompañar a pacientes con artritis reumatoide, promover el diagnóstico temprano y defender el acceso a tratamientos.

APARU: una nueva voz para acompañar y defender a los pacientes con artritis reumatoide

Recibir un diagnóstico de artritis reumatoide puede vivirse como un golpe difícil de asimilar. El dolor, la fatiga y la incertidumbre empiezan a formar parte de la vida cotidiana y, junto con ellos, muchas veces aparece una sensación de soledad. Frente a esa realidad, un grupo de pacientes decidió organizarse y dar un paso al frente con la creación de la Asociación de Pacientes con Artritis Reumatoide Uruguay (APARU), una organización que nace con un mensaje claro: nadie tiene por qué atravesar este proceso en soledad.

La artritis reumatoide va mucho más allá del dolor en las articulaciones. Cuando no existe un diagnóstico oportuno, información adecuada o acompañamiento suficiente, la enfermedad puede afectar de forma profunda la vida social, familiar y laboral de quienes la padecen. Desde esa experiencia compartida surgió la necesidad de construir un espacio de contención y orientación.

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“Nos vimos impulsados a crear este grupo con el fin de encontrar un lugar de apoyo y contención, y para comprender mejor nuestra enfermedad”, explicó María Alejandra Techera, una de las voceras de APARU. En esa misma línea, subrayó que “el conocimiento dirige a la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida”.

Información, apoyo y derechos

Ese es, precisamente, uno de los ejes centrales de APARU: empoderar a los pacientes a través de la información. La asociación se propone fomentar el diagnóstico temprano, difundir las distintas terapias disponibles y orientar a quienes conviven con la enfermedad en la defensa de sus derechos dentro del sistema de salud.

La iniciativa también apunta a tender puentes entre pacientes que muchas veces enfrentan recorridos marcados por la desinformación o la falta de acompañamiento. En ese sentido, la organización busca convertirse en una referencia para quienes recién reciben el diagnóstico y necesitan comprender mejor qué implica convivir con artritis reumatoide.

La remisión, una meta que cambia la vida

Dentro del tratamiento de esta enfermedad, una de las palabras más importantes para los pacientes es “remisión”. Más que un concepto clínico, representa la posibilidad concreta de recuperar calidad de vida, mantener los síntomas bajo control y retomar actividades cotidianas que muchas veces se ven afectadas por la enfermedad.

La reumatóloga Fernanda Athayde explicó que alcanzar esa meta implica una nueva mirada en el abordaje terapéutico. “El sistema, al requerir evidencia objetiva de respuesta para mantener la cobertura de los medicamentos, instala el paradigma del ‘Treat to Target’ (tratar hacia el objetivo)”, señaló. “El objetivo ya no es solo seguir tratando, sino alcanzar un resultado concreto y medible: la remisión”.

Ese cambio de enfoque resulta clave, porque no se trata únicamente de administrar un tratamiento, sino de trabajar con metas claras que permitan mejorar la vida del paciente de forma tangible y sostenida.

Barreras en el acceso a tratamientos

Sin embargo, llegar a los tratamientos innovadores que permiten alcanzar esa remisión no siempre es sencillo. Desde APARU advierten que persisten desigualdades importantes en el acceso, especialmente para quienes viven fuera de Montevideo.

“Nos enfrentamos a que no siempre se accede a ellas por desconocimiento, ya sea de los médicos tratantes o de los sistemas de salud y, sobre todo, por la carencia de especialistas en el interior del país”, afirmó Techera.

Esa brecha territorial aparece como uno de los principales desafíos. Por eso, APARU se plantea también como una herramienta para acercar información útil sobre centros de salud, especialistas y alternativas de consulta a distancia, con el objetivo de que ningún paciente quede relegado por el lugar en el que vive.

Defender los tratamientos que dan resultado

Otro de los planteos que pone sobre la mesa la nueva asociación tiene que ver con la continuidad de los tratamientos cuando estos funcionan. Alcanzar la remisión es una meta compleja y, una vez lograda, los pacientes enfrentan el temor de perder esa estabilidad por razones administrativas o burocráticas.

Sobre ese punto, la Dra. Athayde fue categórica: “Tan relevante como exigir remisión es respetarla cuando se logra. Cambiar un tratamiento exitoso por razones no médicas, como costos o burocracia, expone al paciente a un riesgo innecesario de recaída”.

Allí es donde una organización de pacientes adquiere un papel decisivo. La construcción de una voz colectiva permite visibilizar problemas, respaldar reclamos y defender el derecho de cada persona a sostener el tratamiento que le permite vivir mejor.

Un mensaje para quienes recién comienzan

Para quienes acaban de recibir el diagnóstico o todavía se sienten desorientados, APARU busca ser un punto de referencia y acompañamiento. La asociación transmite un mensaje esperanzador, pero también realista: convivir con artritis reumatoide implica desafíos, aunque con información, tratamiento y apoyo es posible sostener una buena calidad de vida.

“Es una enfermedad más que, si la conocés y sabés cómo tratarla, te permite vivir una vida de calidad. Con nosotros tenés un lugar donde sentirte comprendido y encontrar soluciones”, señalaron desde la organización.

Los interesados en contactarse con APARU pueden hacerlo a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram.

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