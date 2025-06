Ante las vacaciones de invierno: Recomendaciones de Policía Caminera al momento de hacer ruta

- espacio publicitario -

Se acercan las vacaciones de julio o de invierno, donde muchas familias deciden agarrar el auto y recorrer las rutas de nuestro país. Ante esto, EL PUEBLO consultó al Suboficial Mayor Belso Rodríguez, Vocero de la Dirección Nacional de Policía Caminera, sobre las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de viajar.

– ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen para los que vayan a hacer ruta ahora en las vacaciones de invierno?

– Tenemos que tener en cuenta que estos días en particular tienen una connotación especial, donde se va a notar un leve aumento de lo que va a ser la circulación vehicular, prácticamente en todas las rutas del territorio. Ya no va a suceder como de repente pasa en una temporada de verano, donde generalmente se concentra el mayor flujo vehicular en el Este de nuestro país, en Maldonado y Rocha. En este caso, ya es otro tipo de turismo condicionado por la propia estación del año que involucra algo más de lo que es el tema termal u otros destinos.

- espacio publicitario -

A esos efectos, los conductores deben tomar las máximas precauciones, principalmente si tiene la posibilidad de viajar en familia, manejando con prudencia, respetando las cartelerías, las señalizaciones y los límites de velocidad. Si lo hacemos en familia, disfrutar en familia, no solamente de cuidar a nuestros seres queridos, sino cuidar a los demás.

Si hacemos un recorrido extenso en kilómetros, hacer un chequeo previo a modo de mantenimiento de nuestro vehículo, ver el estado de nuestros neumáticos, del tren delantero. Tratar de planificar ese viaje, conocer el estado de las rutas, de las vías de circulación por donde nos vamos a trasladar. Hay muchas rutas en obra en el interior de nuestro país, que de alguna manera puede retrasar en algo lo que es la llegada final a un determinado lugar. Por lo tanto, el tener esas cosas en cuenta sería fundamental para evitar todo tipo de apuro que puede suceder para llegar a una hora a un determinado lugar.

- espacio publicitario -

– ¿Cuáles son las principales herramientas que debería llevar en el auto para hacer este tipo de viajes?

– El botiquín es un elemento indispensable de uso obligatorio. Eso es por ley y está ratificado en el Decreto 81/014. Más allá de lo que pueda tener de tema médico, por llamarlo de alguna manera, aquellos elementos que constan en el interior del maletín de primeros auxilios, tiene algo muy importante que es uno o dos chalecos refractivos, que son esenciales a la hora también de tener una ruptura mecánica. De encontrar en la vía de circulación un siniestro, o ser partícipes del mismo, es una manera de hacernos ver si tenemos que movernos en la vía de circulación. En lo que refiere luego al gato y demás, bueno, son elementos indispensables, así como la llave de la rueda, y por supuesto que tener un auxiliar en óptimas condiciones, eso es parte también de una revisión que podríamos hacer anteriormente, de ver que su auxiliar está en condiciones, que tenga una correcta presión de inflado, que como es algo que no se usa durante mucho tiempo, es algo que a veces se descuida. Y desde un punto de vista personal, recordar que todos los ocupantes del vehículo, los pasajeros, deben de contar con su cédula de identidad, porque puede ser pedido al momento de un puesto de control carretero. Y en referencia al conductor, la licencia de conducir, ni que hablar que vigente y habilitante a la categoría del vehículo que conduce, y la libreta de propiedad o circulación del vehículo automotor, esos serían los documentos básicos.

El bomberito está, de acuerdo en la normativa, de acuerdo a las condiciones y a las categorías del vehículo, si hablamos de un vehículo de transporte de pasajeros o un vehículo de carga, es decir, un pick-up o un utilitario, ahí sí es obligatoria la tenencia y la presencia de un elemento de estas características. En un automóvil, reglamentariamente, no es obligatorio, pero siempre decimos que nunca está de más detenerlo, al contrario, es un elemento que puede ser de suma utilidad, propia o ajena, así sea para auxiliar a otro integrante de la vía de circulación, es importante llevarlo y tenerlo consigo.

– Bien, además usted mencionó justamente los traslados familiares que suelen ocurrir en esta época, donde a veces viajan con sus mascotas. En ese caso, ¿hay que tener alguna condición particular en caso de llevar una mascota?

– No existe una reglamentación que hable exclusivamente de ese tema. Lo que sí debemos tener es la precaución de que de alguna manera esa mascota, ese animalito que estamos trasladando, esté sujeto en el interior del vehículo y que no tenga movilidad que pueda perturbar al conductor, lo que ocasionaría un riesgo importante.

– ¿Cómo debe ser el traslado de menores de edad en ruta?

– Menores, jóvenes o adolescentes de hasta 12 años de edad, no pueden viajar en asientos delanteros. Más allá de eso, para trasladarlos en las plazas traseras, hay que utilizar un sistema de retención infantil, que puede ser una silla, una babysilla, un booster, debe hacerse hasta que ese niño cumpla los 12 años o llegue al metro con 50 de estatura. Si llega al metro con 50 de estatura y pese a que no ha llegado a la edad de 12 años, puede tener 10 u 11 años y un crecimiento físico mayor que otro niño de su edad, al haber alcanzado el metro con 50, no necesita un sistema de retención infantil. No puede viajar en la plaza delantera, pero sí lo puede hacer en la plaza trasera sin ningún tipo de elementos y recordar que los sistemas de retención infantil siempre van en las plazas traseras. Si es un solo niño que trasladamos, siempre sentado en el vehículo en el sector derecho, que es más seguro para instalar el sistema de retención infantil, es decir, detrás de lo que sería el asiento del acompañante. En este caso, si es una babysilla, generalmente se coloca al centro y se coloca en posición inversa, a contramarcha, es decir, mirando hacia atrás.