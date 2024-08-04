ANGELA MELISSA SILVA MARTINEZ (Q.E.P.D.)

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FALLECIO HOY, 3 DE AGOSTO DE 2024, A LOS 19 AÑOS DE EDAD.
SU PADRE CARLOS SILVA
SUS HERMANOS JESSICA, TAMARA, BAUTISTA
SU TIO JONATHAN
Y RESPECTIVAS FAMILIAS PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR DICHO FALLECIMIENTO SEPELIO: MAÑANA, DOMINGO 4 DE AGOSTO 2024 A LAS 11:00HS EN CEMENTERIO CENTRAL
CASA DE DUELO: YACUY 533
COMPLEJO VELATORIO REQUIEM – Sala 3
BRASIL 731
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