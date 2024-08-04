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sábado, agosto 3, 2024
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ANGELA MELISSA SILVA MARTINEZ (Q.E.P.D.)

El Pueblo Digital
Por El Pueblo Digital
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REQUIEM - Complejo Velatorio
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FALLECIO HOY, 3 DE AGOSTO DE 2024, A LOS 19 AÑOS DE EDAD.

SU PADRE CARLOS SILVA
SUS HERMANOS JESSICA, TAMARA, BAUTISTA
SU TIO JONATHAN
Y RESPECTIVAS FAMILIAS PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR DICHO FALLECIMIENTO SEPELIO: MAÑANA, DOMINGO 4 DE AGOSTO 2024 A LAS 11:00HS EN CEMENTERIO CENTRAL
CASA DE DUELO: YACUY 533

COMPLEJO VELATORIO REQUIEM – Sala 3
BRASIL 731

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