Andrés Ojeda propone universalizar las terapias en salud mental y crear 25 unidades en todo el país

El pre candidato a la presidencia por el partido colorado Andrés Ojeda participó de actividades en Salto y en la oportunidad de inaugurar la departamental de la lista 1525 de Agustina Escanellas a la diputación habló de sus propuestas.

En principio recordó que el tema sobre el que más habla es seguridad pero señaló que en ese sentido “Salto parece una isla porque tiene un buen jefe de policía” a la vez que se refirió a la necesidad de una presencia más importante del Estado para afrontar las consecuencias que dejó la competencia de precios con Argentina.

Pero sobre todo Ojeda se refirió a uno de los ejes de su campaña que es la salud mental.

“Me gustaría tomarme unos minutos para compartir con ustedes una de nuestras propuestas centrales. Vieron que las campañas, aparte de ser una herramienta para discutir los temas de agenda de la ciudadanía, seguridad, empleo y demás, también son una oportunidad interesante para que nosotros pongamos temas en la agenda. Temas que de repente no están en la agenda de la gente, pero que son particularmente importantes” Andrés Ojeda

Agregó , “nosotros hemos hecho pie central en materia de campaña electoral en un tema,y ese tema que elegimos es la salud mental. Creemos que es la clave del Uruguay del futuro y del bienestar de la gente. Es más, creemos que es clave para la mejora de la seguridad y del empleo. Y cuando hablamos de salud mental, yo veo que se trata por ahí de forma lateral, incluso a veces se reduce a cuestiones de adicciones. La adicción es una parte de esto, pero es una parte.”

Universalizar el acceso a profesionales

Enmarcado en este tema, Ojeda habló de dos propuestas concretas, universalizar el acceso a las terapias y crear centros de atención en salud mental.

“La salud mental es mucho más que la adicción , de hecho, con una buena prevención en salud mental, quizá evitemos que la gente termine en adicciones. Quiero contarles que estamos pensando y soñando con universalizar el acceso a la terapia de psicólogo y psiquiatra. Hoy, fíjense ustedes que para acceder a un psicólogo, suerte en la mutualista, y si no, 2.000 pesos por semana por sesión, prohibitivo acceder a un psicólogo. Y a su vez a eso, a los que deciden hacerlo, todavía tienen que superar el estigma o el tabú de decir que van a un psicólogo. Hay una frase que me gustó mucho desde hace un tiempo, que es : que no sangre no quiere decir que no está enfermo, que no sangre no quiere decir que no precisa ayuda, y a veces no sangra pero está mucho más grave.”

25 unidades de salud mental

“Si yo les digo a ustedes que las adicciones son producto de patologías de salud mental no tratadas a tiempo, si yo les digo a ustedes que las certificaciones de BPS por ansiedad, estrés o depresión son alarmantes y que hoy no veo que el Estado tenga una preocupación central en cómo va a prevenir esto, creo que es el mejor lugar donde podemos poner todas nuestras baterías” enmarcó la idea.

Anunció que se pretende empezar creando 25 centros o unidades de salud mental en todo el país, “obviamente una o dos para Salto.”

Planteó además un nuevo concepto:

“Creo que es bien importante que empecemos a acceder a terapia en salud mental. También me parece bien importante, hay un concepto que me encantó y creo que si lo podemos hacer funcionar sería un enorme cambio de paradigma , que es el concepto de cultura en salud mental. El Estado tiene la capacidad de instalar temas en agenda. Tiene mucha potencia en la comunicación. Vieron que ustedes andan con cualquier niño, tiran un papel en la calle y el niño le dice eso no se tira porque el niño internalizó algo que se le ha repetido muchas veces y es parte de su esencia y ya lo tiene completamente incorporado. Imagínense que mañana hiciéramos una muy agresiva campaña donde aparezca gente del deporte, de la cultura y empieza a decir que va a terapia, rompe el estigma y empieza a contar algunos conceptos básicos de salud mental. Nos cuenta los síntomas básicos de la depresión, del estrés, de la ansiedad y esto se repite en la radio, en la tele, en las redes. Imagínense mañana que algún padre a fuerza de repetición pueda de repente pueda darse cuenta que su hijo tiene uno de estos síntomas de la depresión, o capaz su padre tiene un síntoma de estrés. Si empezamos a poner el tema arriba de la mesa nos convertimos en un montón de agentes en materia de salud mental. Yo creo que acá está la clave del desarrollo del bienestar futuro de la gente. Esta es la pandemia del siglo XXI y si nosotros logramos poner a la salud mental en el centro de la agenda créanme que habremos cumplido” finalizó diciendo el precandidato colorado.