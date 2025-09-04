Andrés Morosini Rechoppa requerido por incumplir medidas cautelares y retirar a sus hijos sin autorización

La Jefatura de Policía de Soriano informa que Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, se encuentra requerido por la Justicia tras un episodio de violencia doméstica y el incumplimiento de medidas cautelares registrado el 3 de setiembre.

De acuerdo a lo denunciado, ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, una mujer de 29 años que cuenta con medidas cautelares vigentes. En ese contexto, se llevó por la fuerza a sus dos hijos menores, un niño de 6 años y una niña de 2 años, trasladándolos en un vehículo marca BYD, color rojo, matrícula KPA 1970.

La víctima manifestó además haber recibido amenazas verbales por parte del requerido, quien posee antecedentes penales.

Por disposición de la Fiscalía y del Juzgado Letrado de 4º Turno, se mantiene la requisitoria inmediata de Andrés Morosini Rechoppa, con aviso a todas las dependencias y puestos de control.

Se exhorta a la población a colaborar con la investigación, aportando cualquier información que permita ubicar al indagado a través del servicio de emergencias 911 o en la seccional policial más próxima.

Solicitamos la colaboración de la población para ubicar a Francisco Alexander Morosini Ramos (6 años) y Alfonsina Morosini Ramos (2 años), ausentes en Soriano.

Ante cualquier información comunicarse al 9-1-1, al 2030 4638, en la seccional más próxima o al correo [email protected]