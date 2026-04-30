ANDE y ANII lanzan en Salto programa de emprendimientos

El Gobierno de Salto participó este miércoles 29 de abril del lanzamiento del programa Catalizadores de Emprendimientos, una iniciativa impulsada por ANDE y ANII, en el marco de Uruguay Innova, que tuvo lugar en la sede Salto de la Universidad de la República – Cenur Litoral Norte.

La actividad contó con la presencia del presidente de ANDE, Félix Sosa; el presidente de ANII, Álvaro Brunini; y el director de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de Udelar, Juan Romero. En representación del Gobierno de Salto participó el coordinador de Innovación y Desarrollo Productivo, Pablo Da Cunda.

El programa tiene como objetivo fomentar y fortalecer la cultura emprendedora, con especial foco en la comunidad científico-tecnológica, promoviendo la creación de emprendimientos de estas áreas y contribuyendo a vincular la generación de conocimiento con el sector productivo nacional.

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Da Cunda valoró especialmente que Salto haya sido elegido como lugar de lanzamiento de una iniciativa nacional de estas características, y señaló que esta instancia se alinea con la decisión del Gobierno de Salto de crear, en este período, un área específica de Innovación y Desarrollo Productivo, fortaleciendo así su agenda institucional vinculada a la innovación, el emprendimiento y el desarrollo del departamento.

“Para nosotros es muy importante que ANDE y ANII hayan elegido Salto para lanzar este programa, porque se da en una etapa en la que el Gobierno de Salto decidió crear un área específica de Innovación, justamente para trabajar estos temas con mayor foco, articulación y presencia en el territorio. Venimos generando puentes entre las instituciones nacionales, la academia y los sectores productivos, convencidos de que la innovación tiene sentido cuando se transforma en herramientas concretas para emprendedores, empresas y oportunidades reales de desarrollo”, señaló Da Cunda.

Desde el Gobierno de Salto se destacó que esta participación forma parte de un proceso más amplio de articulación con organismos nacionales, universidades, centros educativos, instituciones de investigación y actores locales vinculados al desarrollo productivo. En ese marco, se viene trabajando en la formalización de un convenio de cooperación con ANII, que permitirá fortalecer líneas de acción vinculadas a la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo de emprendimientos en el departamento.

La participación en esta instancia se suma a una agenda de trabajo que el Gobierno de Salto viene impulsando para acercar herramientas al territorio, acompañar a emprendedores y empresas, y generar espacios de cooperación que permitan transformar conocimiento y oportunidades en acciones concretas para el departamento.

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