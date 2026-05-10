Amenazó con arma blanca en un comercio y terminó detenido

Inseguridad en zona comercial: Lo asaltó por la espalda y terminó tras las rejas

​Un episodio de violencia sacudió el mediodía de este 10 de mayo. A las 12:10 horas, los efectivos policiales se desplazaron rápidamente hasta la intersección de las Avenidas Enrique Amorim y Concordia tras recibir el reporte de una rapiña en un comercio local.

En el lugar, los agentes hablaron con la víctima, un hombre de 38 años, quien relató momentos de tensión. Según su testimonio, mientras se encontraba dentro del local, un hombre se le acercó sigilosamente por la espalda. Bajo la amenaza de portar un arma blanca, el delincuente logró sustraerle del bolsillo la suma de $2.000 (dos mil pesos uruguayos).

​Lo que el asaltante no esperaba era la velocidad de la respuesta policial. Al llegar los uniformados, el sospechoso, un joven de 22 años, todavía se encontraba en el sitio. Si bien al realizarle el registro personal no se le encontró el dinero ni el arma mencionada, su suerte estaba echada: todo el movimiento quedó registrado con total claridad en las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

​Ante la evidencia visual, se informó a la Fiscalía de turno y se procedió a la inmediata detención del joven. El caso continúa bajo investigación para recuperar lo robado y determinar las responsabilidades legales.



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