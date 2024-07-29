Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/dwsq
FALLECIO HOY, 28 DE JULIO 2024, A LOS 82 AÑOS DE EDAD.
SUS HIJOS RUBEN JAVIER Y ROSITA, NELSON Y CAROLA, ROBERTO Y LILIAN, MIGUEL Y MARITA
SUS NIETOS Y BIS NIETOS Y RESPECTIVAS FAMILIAS
PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR DICHO EL FALLECIMIENTO
VELORIO: BRASIL 731 – SALA 4
SEPELIO A EFECTUARSE MAÑANA LUNES 29 DE JULIO A LA HORA 10:30 EN CEMENTERIO CENTRAL
CASA DE DUELO: PARAGUAY 329
¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/dwsq