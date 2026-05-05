Álvaro Hernández impulsa lucha de brazos en Uruguay

Campeón nacional y referente, Álvaro Hernández lidera el desarrollo de la lucha de brazos en Uruguay con proyección internacional

Álvaro Hernández se ha consolidado como una figura central en el desarrollo de la lucha de brazos en Uruguay, combinando resultados deportivos de alto nivel con un compromiso sostenido por el crecimiento de la disciplina.

Presidente y fundador de la Federación Uruguaya de Lucha de Brazos, además de campeón absoluto nacional y campeón sudamericano, Hernández representa hoy el principal referente del país en este deporte.

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Su vínculo con la disciplina comenzó en 2018, año en el que no solo tuvo su primer contacto con la lucha de brazos, sino que también se consagró campeón nacional. Desde entonces, ha mantenido ese dominio, reafirmando su lugar en la élite local.

Sin embargo, su aporte trasciende lo competitivo. Con el tiempo, comprendió la complejidad técnica y el nivel de exigencia del deporte, lo que lo llevó a impulsar su desarrollo organizativo en Uruguay.

De esa visión surgió Uruguay Lucha de Brazos, un proyecto que sentó las bases del crecimiento actual. Hoy, la disciplina cuenta con ocho equipos activos en distintos departamentos y más de 100 atletas, consolidando una estructura que permite su expansión.

La participación internacional ha sido otro eje clave. Competir en el exterior permitió elevar el nivel deportivo y generar vínculos con otras delegaciones, posicionando a Uruguay en el escenario regional. Actualmente, el país integra la Unión Sudamericana de Lucha de Brazos junto a las principales potencias del continente.

En esa línea, el pasado 26 de abril se desarrolló el torneo clasificatorio nacional, instancia de la cual surgió la selección uruguaya que competirá en el próximo Campeonato Sudamericano en Argentina.

El proyecto, además, tiene una mirada a largo plazo, con la planificación ya puesta en el Campeonato Mundial de Canadá 2027, un objetivo que refleja la ambición de seguir creciendo y consolidando el deporte.

Con liderazgo, resultados y visión, Álvaro Hernández no solo ha brillado como atleta, sino que se ha convertido en uno de los principales impulsores de la lucha de brazos en Uruguay.

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