Alta demanda y valores destacados en 60ª edición de Remate Virtual del Norte

El consorcio salteño Remate Virtual del Norte celebró su 60ª edición con un remate que confirmó la firmeza de esta herramienta comercial para la colocación de ganados en el norte del país. La actividad se desarrolló en el Salto Polo Club, con un muy buen marco de público que acompañó de forma presencial a los escritorios integrantes.

La oferta estuvo compuesta por unos mil animales, de los cuales 800 fueron vacunos y alrededor de 200 lanares. Las ventas se concretaron con agilidad y una colocación prácticamente total durante toda la jornada.

El martillero y director de la firma El Estribo, Mauricio García da Rosa, destacó el resultado del evento y subrayó la firme respuesta del mercado. “La verdad que un balance más que positivo, con prácticamente el 100% de colocación de la oferta, salvo un lote de 30 terneros que no se vendió por pretensiones. Eso habla por sí solo del éxito del remate”, afirmó.

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García da Rosa explicó que el contexto del mercado generaba cierta cautela previa, especialmente por el ajuste en el precio del ganado gordo, situación que suele trasladarse a la reposición. “Había que trabajar los lotes y adaptarse a los nuevos valores que planteaban los compradores. Si bien los valores fueron algo inferiores al remate pasado, siguen siendo muy buenos”, señaló.

El consignatario remarcó además la incidencia del clima en la firmeza de la demanda. “Las lluvias dieron tranquilidad. El comprador sabe que puede pagar valores firmes porque los ganados seguirán metiendo kilos y eso compensa”, sostuvo.

Por su parte, el martillero Ignacio Beriau también destacó la fluidez de las operaciones y el alto porcentaje de ventas. “Un balance muy positivo. Prácticamente la totalidad de los 800 vacunos se vendieron”, indicó.

Beriau reconoció que el contexto generaba expectativas moderadas, pero la demanda respondió con dinamismo desde el inicio de la subasta. “No dejaba de ser una incertidumbre antes de comenzar, pero hubo mucha puja por casi todos los lotes. Algunos se vendieron con primera oferta porque ya estaban en valores bien posicionados”, explicó.

Asimismo, valoró el posicionamiento alcanzado por el consorcio. “Sesenta ediciones marcan que Remate Virtual del Norte (RVN) es una herramienta sólida para productores de todas las escalas”, afirmó.

En tanto, Gerónimo Azanza, integrante del consorcio, destacó que el mercado logró estabilizarse pese a la volatilidad previa generada por la baja de la hacienda gorda. “Semanas atrás había incertidumbre por la fuerte baja impulsada por la industria, lo que generaba dudas sobre su impacto en la reposición. Sin embargo, las lluvias acompañaron y permitieron un remate con muy buenos resultados”, expresó.

Azanza subrayó que la tendencia positiva se viene repitiendo en las últimas ventas, con alto porcentaje de colocación y valores destacados.

Finalmente, confirmó que el consorcio ya trabaja en su próxima actividad prevista para fines de abril, para la cual comenzaron las inscripciones y tareas de filmación de los lotes.

📊 Promedios

📌 Categoría 💲 Valor Ovejas 77,18 Carneros de El Totoral 342,5 Terneros 3,86 Terneros Holando 2,81 Novillos Holando 2,41 Novillos de 1 a 2 años 3,28 Novillos de 2 a 3 años 2,83 Terneras 3,54 Terneros y terneras 3,18 Vaquillonas de 1 a 2 años 3,33 Vacas preñadas 1.282 Vaquillonas/vacas entoradas 940 Vacas entoradas 1.015

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