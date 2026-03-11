Allavena campeón del TLN con un salteño

Centro Allavena se consagró campeón del TLN tras vencer a Centro Pelotaris 73-61 en Paysandú. El plantel contó con el salteño Thiago da Rosa, ausente en la final.





Centro Allavena venció anoche a su clásico rival sanducero Centro Pelotaris en el Estadio 8 de Junio por 73 a 61 ante buen marco de público con un salteño en filas papales.

Thiago da Rosa el jugador de nuestra ciudad fue integrante del plantel de Allavena, pero fue baja en el último partido por temas personales de gran torneo ante Salto Uruguay y ante Centro Pelotaris en la primera final.

El vaticano sanducero siempre estuvo arriba en el partido, pero en el último cuarto sufrió más de la cuenta cuando el “vasco” pudo ponerse a 2 a falta de dos minutos y medio, pudo sobrellevar eso y Allavena se consagró como justo vencedor y campeón, para sorpresa de propios y extraños, ya que el campeón sanducero fue Pelotaris que tuvo varias bajas en las finales.

Los parciales fueron los siguientes:

1C 25 – 13

2C 46 (21) – 30 (17)

3C 66 (20) – 39 (9)

FINAL 74 (7) – 61 (22)

Goleadores: Daniel García en Pelotaris con 28 Puntos y Matías Riquelme con 20 puntos por el lado de Allavena.

Postpartido, Diario El Pueblo charló con el entrenador vaticano Sebastián Acosta que expresó lo siguiente: “Después del golpe del torneo de honor, no fue un golpe, porque si bien fue una competencia, en el quinto juego ellos estuvieron más certeros que nosotros”.

Acosta añadió: “Seguimos laburando, no pensábamos que podía llegar tan temprano a la revancha, hace un mes que estábamos jugando el torneo de honor, por suerte se dio, de gran forma, el equipo después de eso creció. Se vio en estos cuatro juegos, nos fuimos de forma invicta, limpiando 2-0 al equipo salteño campeón y acá 2-0 en la serie final”.

Sebastián finalizó: “Hay cosas siempre para corregir, siempre, pero lo bueno es que el equipo después de eso se entregó, tuvimos que hacer un cambio de extranjero por tema que ya estaba contratado para otro equipo. La llegada de Matías Riquelme nos dio un plus porque volvimos a un juego de cuatro chicos que nos sentimos más cómodos también y por suerte nos pudimos llevar a la serie y ahora prepararnos para lo que queda que todavía sigue.

El salteño Thiago da Rosa no fue de la partida, por un tema deportivo solamente, Allavena tuvo un equipo largo, y pudo suplir algunas cosas en ataque y mejorar en forma defensiva, ya que están apareciendo chiquilines de la cantera del club de cara a enfrentar la OBL que comienza la próxima semana.

Sin salteños comenzará la etapa final de la OBL, Praga y Pacaembú Biguá son los clasificados de la Liga Regional de Básquetbol de Soriano y los equipos sanduceros serán los que dirán presentes del TLN, la semana próxima se sabrá el fixture, que en 4 fechas sanduceros y mercedarios jugarán a formato ida y vuelta (4 fechas) para dirimir el campeón del Litoral organizado por la Organización del Básquetbol del Litoral (OBL).

