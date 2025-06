«Alimentando la posibilidad de reacciones violentas»: ¿La «B» de la bronca contra los árbitros?

- espacio publicitario -

Para la Divisional «B», la semana termina siendo agitada, a partir de la nota presentada por Peñarol, denunciando a Saladero por la presunta violación a una dispoisición reglamentaria. Ello generó una consecuencia no pretendida: la suspensión transitoria del torneo de la principal divisional de ascenso, que en el fin de semana que viene debía iniciar la segunda rueda.Pero agitada también, porque los delegados fueron patentando una indisimulada bronca-decepción contra algunos árbitros centrales, que habrían incurrido en puntuales distorsiones reglamentarias. El fin de los representantes de clubes es abrir el cauce de un diálogo directo con integrantes del Colegio de Jueces, sin que se reniegue de una opción adicional: que esté presente un Instructor de la Organización del Fútbol del Interior, que bien podría ser Federico Margall Piaggio.Desde algunos clubes además, se tiende a rechazar sin más vueltas, «la forma en que algunos árbitros se dirigen a los jugadores, alimentando la posibilidad de reacciones violentas» Simplemente cabe recordar que el siempre vigente Margall (esencia de apto), tiene bajo su responsabilidad, la categorización de los jueces, resultante que se producirá antes del inicio del Campeonato Salteño en la Divisional «A», pactado para la primera quincena del mes de agosto.

Consejo Único Juvenil: Con la 9ª fecha del Apertura, Gladiador-Universitario: una manera de empezar

Al viernes no le faltará secuencia, en el marco de la nueva fecha del Consejo Único Juvenil. En este caso tratándose de la novena fecha de la primera rueda en el Torneo Apertura. En cancha de Gladiador, el local y Universitario en Sub 18. Mañana sábado con la rolongación, jugándose en escenario de Progreso, Merazzi, Nacional, Ambrosoni y Gladiador.El lunes concluye la fecha, con River Plate vs Salto Uruguay en categoría Sub 18.

📅 Viernes 13 de junio

Campo de Juego Hora Partido Categoría Árbitro Principal Asistentes Gladiador 20:00 Gladiador vs Universitario Sub 18 José de los Santos José Carballo, Matías Fagúndez

📅 Sábado 14 de junio

Campo de Juego Hora Partido Categoría Árbitro Principal Asistentes Progreso 14:00 Progreso vs Chaná Sub 15 César Loetti Robert Aguirre, Lorena Machiavello 16:00 Progreso vs Chaná Sub 18 Robert Aguirre César Loetti, Lorena Machiavello Merazzi 14:00 Ferro Carril vs Ceibal Sub 15 Alexander Moreno Fernando López, Ricardo González 16:00 Ferro Carril vs Ceibal Sub 18 Fernando López Alexander Moreno, Ricardo González Nacional 14:00 Nacional vs Arsenal Sub 15 Mauricio Revuelta Andrés Píriz, Catalina Fernández 16:00 Nacional vs Arsenal Sub 18 Andrés Píriz Mauricio Revuelta, Catalina Fernández Carlos Ambrosoni 13:30 River Plate vs Salto Uruguay Sub 15 Mauro Melo Robert Ledesma, Andreina Amaro Gladiador 17:00 Gladiador vs Universitario Sub 15 Robert Ledesma Mauro Melo, Andreina Amaro

📅 Lunes 16 de junio

Campo de Juego Hora Partido Categoría Árbitro Principal Asistentes Parque Carlos Ambrosoni 19:00 River Plate vs Salto Uruguay Sub 18 José Ramallo Johan Ghelfi, Matías Fagúndez

Con la 8 va de la primera rueda en la Divisional «B»

📅 Sábado 14/06/2025

Campo de Juego Hora Partido Categoría Árbitro Principal Asistentes Peñarol 13:30 Peñarol vs Cerro Sub 15 Diego Artave Nicolás Castaño, Stephanie Cardozo 15:30 Peñarol vs Cerro Sub 18 Nicolás Castaño Diego Artave, Stephanie Cardozo H. Racedo 13:30 Deportivo Artigas vs Fénix Sub 15 Jhon Asencio Gustavo Barboza, Juan Suárez 15:30 Deportivo Artigas vs Fénix Sub 18 Gustavo Barboza Jhon Asencio, Juan Suárez El Tanque 13:30 El Tanque vs Pablo Solari Sub 15 Didier Cuello Rubén Ferreira, Pablo Sena 15:30 El Tanque vs Pablo Solari Sub 18 Rubén Ferreira Didier Cuello, Pablo Sena Parque Policial 13:30 Sud América vs Hindú Sub 15 José Carballo Matías Fagúndez, Pablo Almirón 15:30 Sud América vs Hindú Sub 18 Matías Fagúndez José Carballo, Pablo Almirón Saladero 13:30 Saladero vs Santa Rosa Sub 15 Marcos Reboiras Jonathan Guglielmone, Luciana Pereira 15:30 Saladero vs Santa Rosa Sub 18 Jonathan Guglielmone Marcos Reboiras, Luciana Pereira

Avistando a Racing-Nacional; River el oponente de Peñarol

-Con dos partidos para que la cuarta fecha del Torneo Intermedio gane en continuidad, mientras que los dos «grandes» jugarán entre sábado y domingo. Los dos serán visitantes. Nacional enfrentará al Racing Club de Montevideo, mientras River Plate será rival de Peñarol. En la tabla anual, la punta a manos de Nacional sumando seis puntos más que los aurinegros de Diego Aguirre.

Aquí tienes el texto convertido en una tabla organizada por fecha, con detalles de cada partido: equipos, cancha, hora y ternas arbitrales:

📅 Viernes 13 de junio

Partido Cancha Hora Árbitro principal Asistentes Montevideo City Torque vs Progreso Parque Alfredo Viera 16:00 Hernán Heras Mathías Muniz, Heber Godoy Plaza Colonia vs Cerro Parque Antonio Ubilla 18:15 Daniel Rodríguez Andrés Nievas, Nicolás Piaggio

📅 Sábado 14 de junio

Partido Cancha Hora Árbitro principal Asistentes Miramar Misiones vs Juventud de Las Piedras Parque Palermo 11:00 José Burgos Héctor Bergaló, Ernesto Hartwig Boston River vs Danubio Campeones Olímpicos (Florida) 14:30 Mathías De Armas Horacio Ferreiro, Sebastián Silvera Racing vs Nacional Parque Alfredo Viera 17:30 Andrés Matonte Nicolás Tarán, Javier Irazoqui Defensor Sporting vs Liverpool Estadio Luis Franzini 20:00 Esteban Ostojich Carlos Barreiro, Marcos Rosamen

📅 Domingo 15 de junio

Partido Cancha Hora Árbitro principal Asistentes River Plate vs Peñarol Parque Federico Saroldi 15:00 Javier Feres Martín Soppi, Marcelo Alonso