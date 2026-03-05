Alfredo Suárez, aquel temible goleador de los años 80 que ahora nos dejó

¡Tanto «Tola» y tanto gol….!

Lo que fue esa delantera de Deportivo Artigas en la década de los 80. ¡Era otra actitud ofensiva y con menos precauciones defensivas!. O por lo menos, un sentido de búsqueda más profundizada. Y ahí están: Ruben Darío Cuello, Julio Díaz, ALFREDO «Tola» SUÁREZ, Aldo Ruiz Díaz y Jorge Bayano» Martínez. En el caso de Jorge, fue Campeón del Litoral con Salto en los años 70 y en 1975, Aldo Ruiz Díaz, uno más en el primer Deportivo Artigas consagrado en la «A». Entrando en los 80′, el «Tola» fue proclamando su inalterable aptitud goleadora. A la pesca o el frentazo para cambiarla de palo. Un experto. Después llegaría el tiempo de Arsenal, hasta llegar a 29 goles en un campeonato que se jugó a tres ruedas. En Arsenal reconocen desde la historia que tres goleadores surcaron tiempos que no se archivan, porque sienten la ocurrencia de estar….a despecho de la ausencia: Ruben Darío Cuello, Alfredo Suárez y Carlos Daniel Texo. Ayer a la edad de 67 años, se produjo el fallecimiento del «Tola». Y es verdad que la muerte dimensiona el ayer. Lo nutre. Lo potencia. Porque además, el imperio emocional juega su propio partido. Porque es necesario creer y consentir: Alfredo Suárez fue de los goleadores implacables de aquel tiempo. Ese de tanto «Tola». Y ese….de tanto gol.

El fenómeno del Baby Fútbol en Ceibal: «Estas fotos hacen al orgullo nuestro»

Ellos lo dicen y lo sostienen. Entonces, se los escuchará decir que «estas fotos hacen al orgullo nuestro, porque van reflejando lo que hacemos en pro de los gurises del Baby Fútbol de Ceibal. No somos tantos, pero aquí estamos». Guillermo Leivas ,Matias Marichal, Davis Bermúdez, Lucas Olivera, José de Souza y Roberto Cabrera, no dejan de producir el efecto de la construcción, del mejoramiento, de las proyecciones en el escenario de Baby Fútbol del Club Atlético Ceibal. Lucas Olivera derivó las tomas gráficas a EL PUEBLO, como para ir calibrando este tiempo actual. Son manos a la obra junto al predio central donde se visualiza el Parque Rufino Araújo. Una manera de ir contemplando etapas y aumentar el sector de tribunas. Cuando la temporada 2026 gane espacios, es seguro que en el Baby Fútbol de Ceibal legitiman el orgullo. Y no es para menos.

Salto Nuevo: la hora en que asume el nuevo DT

Será mañana viernes 6 de marzo, cuando en la sede de Salto Nuevo FC no falten las instancias en dos direcciones: despedir el carnaval y presentar el plantel y cuerpo técnico de las divisiones juveniles y los respectivos Cuerpos Técnicos. A las 20.30′ el turno de los planteles Sub 16 y Sub 18, mientras que a las 22.30′ la hora en que asumirá LUIS LIMA como nuevo DT del plantel de mayores. A las 21 horas la actuación de Tunguelé (lubolos), media hora después comparsa «Lonjas del Sur» y «cerramos la noche con la del 30 en vivo», señala la Comisión Directiva. Lo cierto es que en Salto Nuevo apuntan al inicio de la pretemporada, pero antes que nada, este tiempo de presentación en sociedad. Para que se sepa además: está prohibido el ingreso con conservadora y bebidas. Quienes lleguen a la instancia festiva podrán adquirir sillas a un valor de 50 pesos. En Salto Nuevo, la variante por dos: con nuevo presidente y nuevo Director Técnico.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bvyj