Alertan por situación de pozo que abastece a más de 5.000 vecinos en el Este de Salto

El Club de Leones Salto Los Azahares pidió intervención urgente por el estado del pozo que abastece a barrios del Este de la ciudad.

El Club de Leones Salto Los Azahares, a través de su Filial Andresito, expresó su preocupación por la situación del pozo de agua que abastece a varios barrios del extremo Este de la ciudad de Salto, del cual dependen más de 5.000 vecinos para el consumo diario.

Desde la institución señalaron que se trata de una problemática que “nos preocupa y nos ocupa”, ya que numerosas familias utilizan el agua proveniente de este sistema, lo que hace fundamental garantizar su calidad y condiciones sanitarias.

Barrios que dependen del pozo

El pozo abastece a vecinos de Barrio Nuevo Uruguay, Andresito 1, Andresito 2 y Andresito 3, Los Teros y otros asentamientos de la zona Este de la ciudad.

La cantidad de personas que dependen de este suministro genera inquietud en la organización, que considera necesario que se realicen controles y análisis técnicos del agua para asegurar que sea apta para el consumo.

Piden intervención de OSE y autoridades

Ante esta situación, integrantes del Club de Leones informaron que están coordinando reuniones con áreas de Servicios Públicos y Salud del Gobierno Departamental, con el objetivo de analizar el estado del pozo y avanzar en posibles soluciones.

Además, solicitaron que Obras Sanitarias del Estado (OSE) intervenga para realizar los análisis correspondientes del agua y evaluar medidas que garanticen un suministro seguro para los vecinos.

Un sistema que no pertenece a OSE

Según se informó, el pozo no forma parte del sistema de OSE, sino que actualmente se encuentra bajo la órbita del Gobierno Departamental de Salto. Anteriormente su funcionamiento había estado vinculado a una comisión de vecinos que hoy ya no está activa.

Llamado urgente por la salud de la población

Desde la Filial Andresito del Club de Leones señalaron que, debido a la cantidad de personas que dependen de este sistema, la situación requiere atención urgente de las autoridades.

La organización reiteró su disposición a acompañar a los vecinos y colaborar con las instituciones públicas para encontrar soluciones a una problemática que consideran prioritaria para la salud y el bienestar de la comunidad.

