Alertan por estafas con mensajes falsos de DAC y BROU



En las últimas horas, se emitió una advertencia ante la circulación de mensajes falsos utilizados para posibles estafas, en los que se suplanta la identidad de la empresa DAC y del Banco República.

Según se informó, varios usuarios recibieron mensajes de texto (SMS) que aparentan ser enviados por la empresa DAC, en los que se solicita ingresar a un enlace y brindar información personal para recibir un supuesto envío. Desde la empresa aclararon que dichas comunicaciones no son oficiales ni tienen vínculo alguno con la institución.



En este sentido, se exhorta a la población a no hacer clic en enlaces sospechosos ni realizar pagos por productos o servicios a través de estos mensajes. Ante cualquier duda, se recomienda comunicarse con la línea Verifica 098-111-911 o consultar mediante los canales oficiales.

Asimismo, se alertó sobre maniobras similares que involucran al Banco República, donde los usuarios reciben correos electrónicos con enlaces falsos que buscan obtener datos personales y bancarios. Se enfatiza que el banco no se comunica con sus clientes mediante llamadas, SMS, WhatsApp ni correos electrónicos para solicitar información confidencial, ni envía personal a domicilio para realizar gestiones financieras.



Estas prácticas delictivas, conocidas como phishing, consisten en engañar a las personas haciéndose pasar por entidades confiables con el objetivo de obtener datos sensibles como contraseñas o información personal.

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Las autoridades competentes, junto al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, se encuentran monitoreando la situación, reiterando la importancia de extremar precauciones ante este tipo de comunicaciones fraudulentas.

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