Alerta por fuga de talento local

Leonella y Minerva: la ciudad se está perdiendo una generación muy creativa

En el corazón de Salto, donde las estructuras culturales suelen ser tan rígidas como las fachadas de sus edificios históricos, dos adolescentes han decidido cambiar la trama de una vieja historia repetida.

Leonella, de 17 años, y Minerva, de 15, no están esperando que en alguna lúgubre oficina, un huraño burócrata desencantado emita un certificado, con sello y contrafirma, que les otorgue permiso para existir. Han decretado que el presente les pertenece.

A través de la Blacktopbars, la competencia de rap más reciente de la ciudad, están construyendo un ecosistema donde la identidad joven se expresa sin filtros. A continuación, nuestras entrevistadas desglosan la logística, los prejuicios y la urgencia de un movimiento que nace en el asfalto.

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1. EL NACIMIENTO DE LA BLACKTOPBARS

Se suele decir que «el futuro es de los jóvenes», pero con la Blacktopbars están tomando el presente: ¿qué fue lo que no encontraron en la oferta artístico-cultural de Salto que las llevó a crear su propio espacio?

Sabíamos que no había mucho movimiento respecto al rap salteño y por eso creamos la Blacktopbars, que es la «compe» (competencia) más reciente de acá de Salto. Sin embargo, ya se encontraban otras iniciativas como la Tintiyo que la realiza Emi, la Joey que la hace el Pacha, o el Club de la Pelea de Nahuel, entre otras.

Nuestra propuesta es la más nueva; ellos ya llevan su tiempo realizando sus eventos, pero nosotras no nos queríamos quedar atrás. Queríamos hacer una movida propia para hacer crecer el rap salteño desde nuestra visión.

2. EL DESAFÍO DE LA CREDIBILIDAD

Organizar un evento de este tipo implica una logística que muchos adultos subestiman: ¿cuál fue el desafío más grande que tuvieron que enfrentar como organizadoras?

Uno de los mayores desafíos fue, simplemente, que nos tomaran en serio. Somos menores y somos mujeres. Aquí en el norte no hay organizadoras mujeres que se centren en el rap y nos subestimaron un montón.

Armar una compe no es fácil: hay que conseguir un jurado que sea fijo y, sobre todo, que sea justo. Esa fue una de las razones principales por las que organizamos la Blacktopbars; observábamos que en otros espacios los jurados votaban a sus amigos en lugar de premiar al que mejor competía o batallaba.

También fue difícil coordinar los tiempos y lograr que la gente se animara a competir. En este camino contamos con el apoyo de Kalu, que es el otro organizador del evento. Él fue quien nos guió; se encarga de hostear, conducir y mantener el orden. Con su ayuda pudimos demostrar que este proyecto va en serio.

3. EL ARTE ABAJO DEL ARTE

Ustedes dicen que buscan darle visibilidad a otros chicos: ¿quiénes son esos artistas que hoy están creando en el under de Salto?

En Salto hay muchos gurises con talento que no se animan a mostrarlo públicamente. Son chicos que escriben, producen e improvisan desde sus casas, pero se quedan ahí.

La ciudad se está perdiendo de ver a una generación con mucha creatividad, con cosas reales para decir y con un estilo propio que todavía no se reconoce. Nosotras queremos ser el puente para que eso salga a la luz.

4. EL «UNDER» COMO MOTOR VITAL

A menudo el «under» se percibe como algo marginal: ¿por qué Blacktopbars es importante para la identidad de los jóvenes salteños?

Para nosotras el under no es marginal, es vital porque ahí es donde surgen las ideas en el momento, sin filtros, tal cual somos. En nuestra compe cada uno construye su propia identidad.

Al expresarse de forma auténtica, se forma una comunidad que representa lo que vivimos día a día. Es nuestra forma de decir «aquí estamos».

5. CHOQUE DE ESTRUCTURAS

Salto tiene estructuras culturales muy tradicionales: ¿cómo dialogan esas estructuras con la espontaneidad y la urgencia de lo que ustedes proponen en el asfalto?

No buscamos competir con otras culturas, sino representar una que no era tan visible o que era muy subestimada. Hemos notado que el rap todavía está un poco mal visto en la sociedad; la gente tiene una mala idea de lo que es porque no lo conoce de cerca.

Chocamos con ese prejuicio, pero seguimos adelante porque sabemos que lo que hacemos tiene valor.

6. LA INFLUENCIA DEL ESPACIO

¿De qué manera el espacio físico (la plaza, la calle, el bar) influye en el tipo de arte que se genera en estos encuentros?

El espacio influye un montón. No es lo mismo rapear en un escenario que en una plaza o en la calle. En la Blacktopbars todo es más directo. La conexión con el público es real, tangible, y eso forma parte de nuestra esencia. El asfalto te obliga a ser más crudo y más honesto.

7. EL ROL DE GESTORAS

Ustedes, además de artistas, son gestoras que dan oportunidades: ¿qué sienten al ver a otro chico subirse a un escenario o mostrar su arte gracias a un espacio que ustedes levantaron desde cero?

Primero, queremos aclarar algo importante: Leonella es estrictamente organizadora. Minerva y Kalu sí se especializan en sus talentos artísticos, pero Leonella se centra en la gestión porque le apasiona organizar y ayudar en el evento.

Para nosotras, lo más lindo es ver que la gente se anime a competir. Es algo que construimos desde cero con mucho esfuerzo y nos enorgullece ver los frutos. Sentimos que estamos abriendo puertas que antes estaban cerradas.

8. EXPECTATIVAS SOBRE EL PODER PÚBLICO

A veces se espera que el poder público cumpla su función de ofrecer arte y cultura a los jóvenes: ¿tienen alguna expectativa del poder público o abandonaron toda esperanza de que sean sensibles?

El apoyo público es clave, pero el tema es que muchas veces no llega la cantidad de gente que esperamos o no terminan de entender de qué se trata este espacio.

No es que no tengamos expectativas, pero hemos aprendido a no depender de eso. Si el apoyo llega y hay más público, obvio que nos gustaría, pero nos movemos más por la cultura en sí que por el reconocimiento institucional.

9. DEFINIENDO EL MOVIMIENTO

Si tuvieran que explicarle a alguien que no conoce nada del movimiento under, ¿qué le dirían?

Le diríamos que el under es donde nace todo. Es la forma más real en la que sentimos que las personas se expresan como realmente son, contando su historia y cómo se sienten sin decorados.

10. EL SUEÑO A LARGO PLAZO

¿Cuál es el sueño para la Blacktopbars? ¿Es mantenerse en el under para conservar la esencia o transformar toda la escena cultural de la región?

Nuestro sueño es que la Blacktopbars crezca y sea reconocida en todos lados. Queremos que el rap salteño suene fuerte y expandirnos a todas las partes que podamos. El objetivo es que se conozca el talento que hay acá.

Como paso inmediato, queremos anunciar que estamos preparando y trabajando mucho en la producción del próximo evento de la Blacktopbars para el 4 de julio. Será una jornada completa con exposición de autos, muestra de graffiti, shows en vivo, danza Hip Hop y, por supuesto, el núcleo de todo: las batallas de rap. Queremos que la gente se enfoque en ver lo que estamos logrando.

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