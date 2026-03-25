Alerta en Salto por estafas con llamadas automatizadas

La Intendencia de Salto advierte sobre llamadas fraudulentas que exigen pagos por supuestas deudas. Recomiendan no brindar datos ni realizar pagos.

Gobierno de Salto advierte sobre posibles intentos de estafa mediante llamadas automatizadas

El Gobierno de Salto informó a la población sobre la detección de posibles maniobras fraudulentas que estarían afectando a contribuyentes del departamento, a través de llamadas telefónicas automatizadas.

Según se indicó, varios vecinos habrían recibido comunicaciones con mensajes grabados en las que se les exige el pago de supuestas deudas vinculadas a padrones, incluso mencionando eventuales remates judiciales como forma de presión.

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Desde la Intendencia se aclaró que este tipo de prácticas no forman parte de sus procedimientos habituales. Las autoridades enfatizaron que no utilizan sistemas automatizados ni mensajes grabados para notificar deudas, ni realizan gestiones de cobro con modalidades agresivas.

En caso de contactos telefónicos, estos se desarrollan de manera personalizada, a través de funcionarios debidamente identificados y utilizando únicamente los canales institucionales correspondientes.

Recomendaciones a la población

Ante esta situación, el Gobierno departamental exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones frente a este tipo de comunicaciones, que podrían tener como objetivo obtener datos personales o inducir pagos indebidos.

Entre las principales recomendaciones, se destacan:

No brindar información personal, bancaria ni confidencial ante llamadas automatizadas o de origen dudoso.

No efectuar pagos ni seguir instrucciones sin verificar previamente la autenticidad del contacto.

Confirmar cualquier situación a través de los canales oficiales de la Intendencia.

Asimismo, se recordó que todas las gestiones vinculadas a tributos deben ser corroboradas por las vías oficiales de atención al público.

Llamado a denunciar

Finalmente, se sugiere a quienes hayan recibido este tipo de llamados que realicen la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, con el objetivo de prevenir nuevos casos y colaborar con las investigaciones en curso.

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