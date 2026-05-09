Alerta en la noche: Disparos contra una vivienda y un vehículo en calle 18 de Julio.

Cerca de la medianoche, a la hora 00:30 de ayer 8 de mayo, un llamado al Servicio de Emergencia 9-1-1 alertó sobre un episodio de violencia en una finca ubicada en la calle 18 de Julio a la altura del 2100. Un hombre de 35 años, quien se encontraba descansando en su domicilio, relató que el estruendo de varias detonaciones de arma de fuego interrumpió su sueño.

​Al inspeccionar el lugar, el propietario constató que el ataque dejó marcas visibles: dos disparos impactaron en su auto Chevrolet Corsa y un tercero dio contra la pared de su vivienda. Por fortuna, a pesar de la gravedad del hecho, no resultaron personas lesionadas.

Al sitio concurrió personal de Policía Científica para realizar el relevamiento de pruebas, mientras que la Fiscalía de Turno ya tomó conocimiento del caso. Actualmente, las autoridades trabajan de forma intensiva para lograr el esclarecimiento total de este siniestro.

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