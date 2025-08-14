Alejandro Zambrano: «Es un momento para capitalizar»

- espacio publicitario -

El mercado ganadero llega a la segunda semana de agosto con firmeza, buena demanda y una oferta más acotada de lo habitual. Así lo aseguró Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía. al analizar el momento en la previa del remate de Plaza Rural que se realizará este viernes, con una oferta cercana a las 8.700 cabezas, la menor actividad mensual en lo que va del año para el consorcio.

“Hay categorías muy buscadas, el clima viene acompañando, y un invierno que fue mucho menos duro de lo que parecía. El ganado gordo sigue firme, con entradas cortas y exportaciones que traccionan. Eso sostiene el interés por todas las categorías de reposición”, destacó.

Zambrano remarcó que, a diferencia de 2022, el cierre de 2025 se proyecta con buenas perspectivas, impulsado por señales externas favorables, un clima sin pronósticos negativos y un mercado internacional activo. “En este momento, el productor que tenga pensado vender debería aprovecharlo. Los buenos momentos pasan y es importante capitalizarlos”, subrayó.

- espacio publicitario -

Tendencias en los corrales

El entrevistado señaló que 2025 ha sido un año de fuerte crecimiento para la ganadería de corral, favorecida por la relación grano-gordo, lo que acelera un proceso que considera irreversible. “Es una forma de terminar el ganado que da certeza y oportunidad, y complementa la producción nacional incluso en años de menor oferta”, explicó.

El viernes: Plaza Rural

El primer compromiso semanal de la firma será el viernes, con un remate de “mucha calidad y poca cantidad”. La oferta incluye ganadazos en todas las categorías, con plazos de 120 días para invernada y 180 días para ganado de cría (vientres preñados, terneras, vaquillonas y piezas de cría). También habrá novillos de volumen y lotes muy destacados en el litoral norte.

El catálogo está disponible en la web y la app de Plaza Rural, con fotos, videos y la posibilidad de preofertar.

- espacio publicitario -

El sábado: Angus con Legado

El sábado será el turno de la primera edición de Angus con Legado, junto a Coco Morales e Indarte, en el local “Los Molles”, Ruta 2 km 178,5, cerca de Cardona. Participarán las cabañas San Gregorio Ganadera, Los Retazos, San Quintín y Los Tapiales, ofreciendo 17 vientres elite de primer nivel, negros y colorados, embriones, preñeces y la mitad de la Gran Campeona de la Expo Durazno, sostuvo Zambrano. «Varias hembras estarán compitiendo seguramente en la próxima Expo Prado».

Las condiciones comerciales incluyen administración propia,12 cuotas o 180 días libres. Descuento por pago contado del 5% y Flete gratis. Todos los animales cuentan con seguro de vida por 30 días. Cada pre oferta genera un número para 3 sorteos de 500 dólares a descontar de las compras a realizarse el día del remate. La transmisión será en vivo por CampoTV e internet.

“Son vientres con mucha proyección de pista. Es una oportunidad única para quienes buscan genética de punta”, destacó Zambrano.