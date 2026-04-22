Alejandro Zambrano destaca la firmeza del mercado en la previa de Plaza Rural que ofrece más de 21 mil vacunos

El consorcio Plaza Rural vuelve a escena con una propuesta de alto volumen y marcada expectativa para el mercado de reposición: serán 21.410 vacunos los que se ofrecerán en tres jornadas, del 22 al 24 de abril, en un contexto productivo que comienza a mostrar señales de alivio tras las lluvias registradas en todo el país.

El director de Zambrano & Cía., Alejandro Zambrano, destacó la magnitud de la oferta y el momento en que se realiza este segundo remate del mes. “Es un remate importante, con más de 21 mil reses en plena zafra, con una muy buena oferta de terneros, terneras y novillos”, subrayó.

La actividad comenzará el miércoles 22 a las 9:00 horas, con una destacada fila de más de 7.000 terneros, seguida por 1.500 novillos de 1 a 2 años y más de 1.300 novillos formados. El jueves será el turno de las terneras, cerca de 3.000, además de vaquillonas y lotes mixtos, en una jornada que incluirá un destaque especial para la raza Brangus. Finalmente, el viernes cerrará con vacas de invernada (casi 2.000), vientres preñados (más de 1.600), piezas de cría y toros.

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En cuanto al contexto, Zambrano remarcó la incidencia positiva del clima: “Las lluvias llegaron y lo más importante es que no ha hecho frío, lo que permite que los campos reaccionen. Hoy se ven campos naturales en buenas condiciones, con verdeos empujando, lo que genera un escenario favorable para la reposición”.

A esto se suma la firmeza del mercado del ganado gordo, que continúa sosteniendo valores, aunque con diferencias según la demanda. “Hay que saber encontrar el negocio, pero claramente hay firmeza”, indicó.

Desde el punto de vista financiero, se mantienen las condiciones habituales del consorcio, con 90 días libres y opciones de financiación a 120 y 180 días a través del Banco República, herramienta clave para dinamizar la operativa.

11 Expo Otoño Angus Florida

En paralelo, el viernes 24 se desarrollará una actividad especial vinculada a la raza Angus en el marco de la Expo Otoño en Florida. Allí se llevará adelante un remate presencial a las 15:00 horas y una instancia virtual en la noche, con destacada oferta de vientres Angus y Red Angus, tanto en animales de pedigree como en categorías comerciales, incluyendo ejemplares preñados y de alta calidad genética.

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