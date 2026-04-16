Alejandro Irigoyen, nominado el mejor DT

Ferro Carril y Arsenal comparten la «A»; Gladiador y Universitario la «B»

Fue noche de sorteo, impulsado por la Organización del Fútbol del Interior. Tiempo de decisiones en este caso, para integrar los grupos en la Divisional «A». El actual monarca, Universitario de Salto, jugará en la Serie B, debutará como visitante ante Uruguay de Bella Unión, el otro partido de la Serie B en la primera fecha será Gladiador de Salto vs Estudiantes de Tacuarembó. La Serie D parece ser una de las más duras, en ella juegan Porongos de Flores, Polacos de Nueva Palmira, Sportivo Barracas de Dolores e Independiente de Flores, por lo que en la 3° fecha habrá clásico trinitario siendo local Porongos. A su vez, las premiaciones no faltaron y un total de cinco jugadores de Universitario integran el equipo ideal: Junior Rodríguez, Octavio Pintos, Gastón Barrientos, Jonathan Jorge y Valentín Fornaroli. Mientras Alejandro Irigoyen de Universitario fue nominado como el mejor Director Técnico del Interior en la temporada 2025 (foto).

El inicio: 9 y 10 de mayo.

SERIE A

Ferro Carril de Salto (1)

Peñarol de Rivera (2)

Bella Vista de Paysandú (3)

Arsenal de Salto (4)

SERIE B

Gladiador de Salto (1)

Estudiantes de Tacuarembó (2)

Uruguay de Bella Unión (3)

Universitario de Salto (4)

SERIE C

San Carlos de Colonia (1)

Laureles de Fray Bentos (2)

Juventud de Colonia (3)

Nacional de Nueva Helvecia (4)

SERIE D

Polancos de Nueva Palmira (1)

Sportivo Barracas de Dolores (2)

Independiente de Flores (3)

Porongos de Flores (4)

SERIE E

Racing de Durazno (1)

Atenas de Tala (2)

Nacional de Florida (3)

Nacional de Nueva Helvecia (4)

SERIE F

Campana de Libertad (1)

Wanderers de Durazno (2)

Vida Nueva – San Bautista (3)

Río Negro de San José (4)

SERIE G

Barrio Olímpico de Minas (1)

Lavalleja de Rocha (2)

Ituzaingó de Maldonado (3)

Libertad de San Carlos (4)

SERIE H

Huracán de Treinta y Tres (1)

Cerro de Vergara (2)

Lavalleja de Minas (3)

San Carlos de San Carlos (4)

El equipo ideal

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Bernardo Long de Río Negro de San José

Junior Rodríguez de Universitario de Salto

Fabricio Martínez de Río Negro de San José

Octavio Pintos de Universitario de Salto

Jonathan Jorge de Universitario de Salto

José Miguel Barreto de Río Negro de San José

Valentín Fornaroli de Universitario de Salto

Gastón Barrientos de Universitario de Salto

Enzo Cabrera de Río Negro de San José

Alexander García de Wanderers de Durazno y

Matías Tavárez de Libertad de San Carlos.

Copa de Clubes «B» de OFI: Barrio Albisu sabe a quién enfrentará

Se trata en este caso de la fase «0» eliminatoria y fase de grupos, habiéndose definido las llaves. En ese marco de acción, un equipo salteño: Barroio Albisu de la Liga de las Colonias Agrarias. Es del caso recorrer todos los enfrentamientos que surgiránElige la localía el mejor de la tabla histórica, en caso de igualdad de esta tabla, se realizará sorteo.

FECHAS

Partidos de Ida: Sábado 25 – Domingo 26 de Abril, Revanchas Sábado 2 y Domingo 3 de Mayo

1) Cuareim (Bella Unión) VS Barrio Albisu (Ligas Agrarias)

San Lorenzo (Young) vS Tulipán (Fray Bentos)

3) Libertad (Dolores) VS Colon (Cardona)

4) Central (San José)VS Larrañaga (Cardona)

5) General(Colonia) vs Independiente (Juan Lacaze)

6) Huracán (Riachuelo) VS Nacional (Cardona)

7)Oriental(Villa Rodriguez) VS Nacional (La Paz)

8 ) Candil (Florida) VS Vida Nueva (San Jacinto)

9) Wanderers (Santa Lucia) VS Camorra (Sarandí Grande)

10) Villa Olmos (Olmos) VS Colon (San Carlos)

11) Nacional(Tala) VS Mendoza (Florida)

12) Punta del Este (Punta del Este) VS Floresta (Floresta)

13) La Cuchilla (Aiguá) VS Barrio Coya (Varela)

Clasifican a Fase de Grupos, los 13 ganadores de cada eliminatoria y el mejor perdedor. Total 14



– Fase de Grupos

Se establecerán 10 grupos de 4 clubes. Clasificaran a los 8vos. Los Primeros de cada grupo y los dos mejores segundos. Un total de 12. Para completar los 16 clubes (para jugar los 8vos), se jugará un repechaje entre los restantes 8 segundos que se ordenaran por posición,(mejor puntaje, diferencia de goles, goles a favor, fair play y sorteo). Dicho repechaje se jugará a partido único, el locatario será el mejor posicionado.



Divisional «B»: Nacional y Ceibal comparten la serie

A su vez, resuelto el cuadro de competencia en la fase de grupos de la Divisional «B». Los dos equipos de la Liga Salteña, para compartir la misma serie. A saber.

🏆 Series confirmadas

🔵 Serie A

Equipos Tabaré del Norte (B. Brum) Nacional FC (Salto) Ceibal (Salto) Ganador Llave 1

🔶 Serie B

Equipos Independiente (Mercedes) Obreros Unidos (Guichón) 18 de Julio (Fray Bentos) Ganador Llave 2

🔴 Serie C

Equipos Fraternidad (Rodó) Uruguayo (Colonia) Horqueta Wanderers (Colonia) Ganador Llave 5

🟣 Serie D

Equipos Uruguayo (Migues) Juventud Unida (Libertad) Universal (San José) Ganador Llave 3

🟡 Serie E

Equipos Peñarol (Ombúes) Juanicó (Canelones) Ganador Llave 4 Ganador Llave 6

🟢 Serie F

Equipos Sportivo Yí (Durazno) Libertad (Paysandú) Chacarita (Florida) Ganador Llave 1

🔷 Serie G

Equipos Quilmes (Florida) Fraternidad (Sarandí Grande) Ganador Llave 7 Ganador Llave 9

🔺 Serie H

Equipos Piriápolis FC (Piriápolis) El Juvenil 16 (Pan de Azúcar) Ganador Llave 11 Ganador Llave 12

⚫ Serie I

Equipos Atlético Fernandino (Maldonado) Ferrocarrilero (Empalme Olmos) Ganador Llave 8 Ganador Llave 10

🟠 Serie J

Equipos La Coronilla (Rocha) Treinta y Tres FC (Treinta y Tres) Nacional (Minas) Ganador Llave 13

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