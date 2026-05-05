Alejandro Irigoyen: En la hora del DT rojo con  EL PUEBLO

«Solo con la chapa de campeón no le ganamos a nadie»

-¿La palabra es decepción?

«Claro. Yo comparto esa palabra. Se pueden buscar otras, pero esa está bien».

-¿Qué sintetiza?

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«Bien fácil. El objetivo era ir y buscar esa copa. No era una copa más. Universitario no tiene una Súper Copa en la vitrina. Era la oportunidad de tenerla y dejamos pasar esa oportunidad. En fútbol no siempre las oportunidades se presentan y cuando se presentan hay que aprovecharlas. Si no se aprovecha, porque no hubo respuesta, la decepción es de lo que corresponde hablar».

-¿La no respuesta?

«Si el rival nos llega a un 2 a 0, si algunas desatenciones fueron concretas, si cuando en el segundo tiempo podíamos plantear una reacción y no lo hicimos, es porque algo no funcionó. Yo coincido con el titular de EL PUEBLO en la edición del domingo, cuando se menciona lo de amarga palidez. Es que fue así. Yo no soy de recortar pensamientos cuando sobre una determinada circunstancia, no existen atenuantes. Quiero ser claro: si hay una copa en juego, hay que producir lo que se pueda para ganarla. Universitario tiene la piel curtida en el tiempo, a la hora de afrontar este tipo de instancia. O sea, no nos puede alterar el rendimiento una situación límite. Porque son 90 minutos y no hay otros 90 minutos a la vuelta de la esquina. En esos 90′ hay que dar el máximo. Hay que dar todo».

DESDE ESE AYER

La caída de Universitario frente a Polancos en el fin de semana que pasó. La Súper Copa como fin y el fin que pasó de largo. El 3 a 1 a Universitario. Los tres goles a Universitario. Cabe preguntarse en los últimos años cuántos equipos le han convertido tres goles al actual Campeón del Interior. Por eso, el impacto es mayor. Por eso la derrota conmueve a la interna roja. Es una grieta. Con EL PUEBLO, Alejandro Irigoyen no oculta esa palabra. La decepción de la que habla y no reniega. «Cuando pasa lo que pasó, hay que hablarlo. Hay que analizarlo. No es común que a Universitario le metan una diferencia de dos goles en 25 minutos. Está bien que el rival juega. No estuvimos solos para jugar, pero cuando hay errores hay que marcarlos. Marcar errores es saber que es viable la corrección. No se trata de jugar a las escondidas con el error. No tengo problemas en sostener públicamente algo que los jugadores de Universitario bien que lo saben, porque lo hemos hablado: solo con la chapa de campeón no le ganamos a nadie»

ESA IMAGEN…Y ESE MAÑANA

La semana que se inicia para Universitario. Punto de partida para el objetivo en el horizonte: el estreno en la Copa de OFI frente a Uruguay en Bella Unión. Pero antes, el valor que en Universitario parece no canjearse: el de la autocrítica. Al fin de cuentas, a este plantel rojo no le faltan jugadores asociados a la mística campeona, al oficio del ser persistiendo. Y la clave: no archivar la creencia.

«No puedo olvidarme de lo que no tanto tiempo atrás, la mayoría de estos jugadores produjo para alcanzar lo que alcanzamos. ¿Cómo puede ser que olvidemos lo que no se puede olvidar? No dramatizamos la derrota, pero hay que desempolvar las razones y no dejarlas pasar. ¿Qué tenemos que recuperar?: por sobre todo el carácter, la actitud, la determinación. Lo que no hubo en Fray Bentos, que vuelva a plantearse. Hay que recuperar la imagen de Universitario a partir de Universitario. ¿Se entiende o no lo que quiero decir?. A mi me duele que Universitario no se volvió con esa copa. Cada uno tendrá que asumir lo que pasó. Yo también asumo mi parte. Cuando se gana o se pierde, siempre es una suma y esta vez no es la excepción»

«Cuando todos te quieren ganar….»

La década que va fluyendo con Universitario habiendo alcanzado por dos veces la máxima consagración a nivel del Campeonato del Interior. Primero en el 2023. Después en el 2025. De última, bajo imperio técnico de este mismo Alejandro Irigoyen. O sea: el DT sabe bien de qué se trata la nueva historia roja. O la proyección en el tiempo. La adherencia campeona de Universitario, no pretende convertirse en hojas amarillas.

«Porque en esto del fútbol y cuando suceden estas situaciones, hay un aspecto determinante, que todos lo tenemos que entender: al campeón todos le quieren ganar. Para el rival de turno, es una motivación extra. Es seguro que a los jugadores de Polancos les pasó lo mismo. Encontraron un estímulo que les vino bárbaro. Ojo: no lo desacredito como oponente que fueron.

Hicieron su partido, trabajaron el resultado, no les faltó inteligencia para elaborar primero en la mente, y para ejecutar después. Bueno…nosotros mal ejecutamos o no ejecutamos. Para ser creíbles, siempre hay que tener la esencia a mano. Porque la esencia también abre el camino. Es una especie de guía de la que no es bueno apartarse. Y el fin de Universitario debe ser ese: no apartarse

«El sábado 15.30′ con Uruguay de Bella Unión

Para Universitario y Uruguay de Bella Unión, será estreno en el Campeonato del Interior en la Divisional «A». Aunque será hoy martes cuando se oficialicen todos los detalles, todo apunta a que el juego se dispute el próximo sábado 9 de mayo, desde la hora 15.30′ en el Estadio «Walter Martínez Cerrutti» de Bella Unión. A Uruguay lo orienta Danilo Ripoll, e incluye en sus filas entre otros, el golero Rafael Paiva (ex El Tanque y Arsenal), Nicolás Arbiza (ex Nacional y selección salteña), más Carlos Núñez, el ex delantero de Liverpool, Peñarol de Montevideo y Racing Club de Avellaneda. Uruguay fue de los equipos salientes y emblemáticos de Bella Unión, en los años 60 y 70, hasta que en los 80 nacería el fenómeno de Con Los Mismos Colores.

Batacazo del sentido común: Ferro dijo que sí y Gladiador también

El próximo fin de semana, con el inicio de la Divisional «A» del Campeonato del Interior. Para el fútbol salteño no es cuestión menor: cuatro equipos en la categoría superior. Dos en una misma y dos en otra. Y como el sentido común a veces es capaz de ganar terreno, esta vez claramente es así, desde el momento que Gladiador y Ferro Carril compartirán una doble jornada en el Parque Luis T. Merazzi. A la hora 14.15′ en suelo ferrocarrilero, el partido de Gladiador vs Estudiantes de Tacuarembó, mientras que de fondo a las 16.15′ la hora de Ferro Carril y Peñarol de Rivera. Ciertamente un batacazo del sentido común. Válido exponerlo en esos términos. En la segunda fecha Ferro Carril será local ante Atlético Bella Vista de Paysandú. Igualmente localía para Gladaidor en la segunda, esta vez ante Uruguay de Bella Unión. Por lo tanto, no puede descartarse que la doble jornada vuelva a repetirse, con dos opciones: jugar en el Parque Luis T. Merazzi o la chance del Parque Juan José Vispo Mari.

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