Salto
viernes, agosto 22, 2025
Albisu y Azcué participaron en Concordia del acto por los 200 años de la Independencia del Uruguay

En la Plaza Artigas de Concordia, autoridades de Uruguay y Argentina se unieron en un homenaje binacional que resaltó la hermandad rioplatense y la vigencia del espíritu de libertad de 1825.

Este viernes, el intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, junto a su par de Concordia, Francisco Azcué, participaron en un acto conmemorativo por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia Nacional de la República Oriental del Uruguay, que se conmemora el próximo 25 de agosto.

La ceremonia se llevó a cabo al pie del monumento a José Gervasio Artigas en Concordia, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales, civiles y militares de ambos países. El marco fue de fraternidad y compromiso hacia un futuro compartido. Albisu estuvo acompañado por integrantes de su equipo de gobierno y por los diputados Pablo Constenla y Horacio de Brum.

En su intervención, el intendente concordiense Francisco Azcué subrayó que estos actos trascienden lo protocolar y nos invitan a reflexionar sobre las epopeyas de hombres y mujeres que dieron la vida por la libertad. “Nos cargan de ese patriotismo necesario no solo para recordar el pasado, sino para mirar hacia el futuro”, expresó.

Por su parte, Albisu destacó la trascendencia del 25 de agosto de 1825, recordando que “el 25 de agosto no supo de fronteras, fue una declaración de rioplatenses para rioplatenses, basada en ideales de libertad, soberanía e igualdad”. Agregó que “más allá de nuestras banderas, seguimos siendo hermanos en estos 200 años, y lo seremos en los 200 que vienen por delante”.

El acto concluyó con un fuerte mensaje de integración regional, reafirmando los lazos históricos y culturales que unen a Uruguay y Argentina desde sus orígenes.

