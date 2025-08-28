Albisu se reunió con el embajador uruguayo en Argentina para fortalecer vínculos y oportunidades

El intendente de Salto viajó a Buenos Aires y mantuvo un encuentro de trabajo con Diego Cánepa, embajador de Uruguay en Argentina
El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, mantuvo este miércoles en Buenos Aires una reunión con el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa.
El encuentro tuvo lugar un día después de la celebración del Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, que se conmemoró en la sede de la Embajada de Uruguay en la República Argentina, actividad en la que Albisu estuvo presente como invitado especial.
Durante la reunión, ambos representantes analizaron tres ejes clave para el desarrollo del departamento de Salto y su relación con el país vecino:
- La situación de frontera, un aspecto que impacta directamente en la vida cotidiana de los salteños.
- Las oportunidades de inversión, buscando generar nuevas alternativas de crecimiento económico.
- El fortalecimiento del turismo, entendido como motor de desarrollo regional.
Albisu y Cánepa coincidieron en la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta en estas áreas estratégicas, con el objetivo de potenciar el desarrollo local y profundizar los lazos entre Salto y Argentina.