Albisu se comunicó este lunes a la tarde con Malaquina, se reunirán a su retorno de Israel

Lo adelantó De Brum: “en las próximas horas van a haber definiciones”

En diálogo con EL PUEBLO, el Diputado colorado Horacio de Brum, hizo referencia a la reunión mantenida hace unos días con el Intendente electo Carlos Albisu previo a su partida rumbo a Israel, y fue consultado por nuestro matutino sobre la falta de comunicación entre Albisu con Malaquina. En todo momento de la breve charla, De Brum desdramatizó el episodio con el optimismo que al ser ambos personas de diálogo, se resolvería todo de la mejor manera.

EL PUEBLO pudo saber que este lunes en horas de la tarde el Intendente electo Carlos Albisu mantuvo un amistoso diálogo telefónico con el líder colorado Marcelo Malaquina, comprometiéndose ambos a reunirse tras su retorno al país el 21 de junio.

Hablemos sobre un tema doméstico, que tiene que ver con la transición departamental, porque hay artículos periodísticos, por ejemplo, en el semanario Búsqueda, donde habla que la transición en Salto no anda bien, porque el electo intendente Carlos Albisu no se estaría reuniendo con dirigentes del Partido Colorado, y sin embargo, hemos visto que estuvo reunido con usted. ¿Cómo fue la reunión con el intendente electo que, tenemos entendido fue compartida con el diputado Pablo Constenla?

– Para ser bien claro, fui convocado yo y también el diputado Constenla, los dos diputados de la Coalición Republicana, a conversar con el Intendente electo. Tuvimos una reunión de una media hora, cuarenta minutos, en el cual él básicamente nos planteó un poco que era lo que pensaba y cómo quería trabajar con los Diputados del departamento de Salto, y especialmente con los de la Coalición Republicana. Para eso, nos ofreció un espacio físico en lo que será Casa de Gobierno, el Palacio Teófilo Córdoba, para poder, de alguna forma, desarrollar la agenda, y también estar más cercano a lo que es el gobierno departamental de Salto. Ese fue el planteamiento del doctor Albisu, tanto a Pablo Constenla como a mí.

– Tengo entendido, por lo que después salió en un comunicado de prensa de Albisu que igual oferta o propuesta le va a hacer al Diputado Álvaro Lima.

– Es correcto, es así.

– ¿Cómo nota la relación del intendente electo con el Partido Colorado, en este momento de transición, cuando mañana se va a estar cumpliendo un mes de haber ganado las elecciones?

– Bueno, a ver, yo fui consultado hace unas 72 horas, por el semanario Búsqueda, y dije bien claro dos cosas. Una, que el Intendente electo es mano en esto, y es el que, en definitiva, tiene la última palabra. Y lo segundo, que entendía que era justo y necesario que todos los partidos que ayudaron a ganar en esta elección departamental dentro de la Coalición Republicana, tuvieran participación en el gobierno departamental. Por supuesto que la última palabra la tiene el Intendente electo porque es quien ganó las elecciones dentro del partido Coalición Republicana. Y, por tanto, lo que dije en Búsqueda, lo quiero decir acá también. Es lo que pienso.

– ¿Sorprende que no se hayan comunicado todavía, ni siquiera telefónicamente, el Intendente electo con quien fuera candidato a Intendente por el Partido Colorado?

– Bueno, eso son cuestiones que tendrán que dirimir entre los dos candidatos. Yo creo que al final va a haber luz. Por tanto, esto es cuestión de días, nada más.

– De esa reunión que tuvo tú con el Intendente electo Albisu, ¿cómo lo notó respecto al Partido Colorado en la interna de la Coalición Republicana?

– No. Directamente no hablamos de determinados temas. Básicamente fue lo que se nos planteó a nosotros como representante nacional y que le comenté al inicio de la charla. Pero yo creo que es un hombre de diálogo, todos son de diálogo, y por tanto, creo que en las próximas horas van a haber definiciones. No tengo ningún tipo de dudas. ¿Por qué? Bueno, porque el departamento de Salto nos necesita a todos más allá de los partidos políticos. Así que creo que va a ser un gobierno donde va a haber representación de todos los partidos integrantes de la coalición.

– El Diputado colorado Felipe Schipani justamente escribió en sus redes sociales, comentando lo que salió publicado en Búsqueda, que se está a punto de cumplir el primer mes de haber ganado las elecciones, y Carlos Albisu todavía no había llamado a Malaquina, y que si esa iba a ser la postura del electo intendente empezaba con mal pie la Coalición Republicana en Salto. ¿Cuál es su opinión al respecto, Diputado?

– Bueno, usted sabe que a veces los tiempos en la capital no son los mismos tiempos que en el interior y cada departamento tiene su idiosincrasia. Yo apelo a que esto va a salir todo bien y que va a tener un final que va a redundar a favor de todos los salteños.