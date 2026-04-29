Albisu reunió gabinete en Arapey por nuevo presupuesto

El intendente Carlos Albisu encabezó un gabinete ampliado en Termas del Arapey centrado en el nuevo presupuesto y financiamiento para obras.

Albisu encabezó gabinete ampliado en Termas del Arapey con foco en el presupuesto

El intendente de Salto, Carlos Albisu, encabezó un gabinete ampliado del equipo de gobierno que se desarrolló entre este martes y miércoles en Termas del Arapey, con el nuevo Presupuesto Departamental como eje central de trabajo.

De la instancia participaron integrantes del Ejecutivo departamental, ya con la conformación del nuevo organigrama, así como representantes de la mesa de la Junta Departamental de Salto y los diputados Pablo Constenla y Horacio de Brum.

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Durante la primera jornada, Albisu realizó una presentación general en la que puso especial énfasis en el presupuesto recientemente aprobado por la Junta Departamental, que comenzará a regir en los próximos días y marcará la hoja de ruta de la actual administración.

En ese marco, el diputado de Brum reafirmó el respaldo político a la gestión, destacando la voluntad de su sector de continuar trabajando de forma coordinada con el Gobierno Departamental en distintas áreas.

Financiamiento y obras como ejes de gestión

Uno de los puntos destacados del encuentro fue el avance en la obtención de financiamiento a largo plazo, destinado a atender deudas heredadas y, al mismo tiempo, impulsar obras de infraestructura.

Según se informó, la tasa alcanzada para este financiamiento es inferior a antecedentes similares, lo que permitiría un ahorro global estimado de hasta 41 millones de dólares. Estos recursos estarán orientados tanto al saneamiento de pasivos como a la ejecución de nuevas obras en el departamento.

Sin costos para la Intendencia

Desde la administración se remarcó que la realización de este gabinete ampliado no implicó gastos para las arcas departamentales, ya que cada integrante del equipo de gobierno asumió los costos de alojamiento y alimentación durante ambas jornadas.

La instancia se enmarca en una estrategia de coordinación interna de cara a la implementación del nuevo presupuesto y a la planificación de acciones para el período.

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