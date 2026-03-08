Albisu reunió a parte de su gabinete para ajustar la coordinación de actividades en Semana de Turismo

El intendente Carlos Albisu, junto al secretario general Walter Texeira Núñez, reunieron a buena parte del gabinete para ajustar la coordinación entre las distintas reparticiones del Gobierno de Salto de cara a Semana de Turismo.

El intendente pidió que haya mucha interacción entre las distintas áreas para que no haya superposiciones de eventos, y a su vez que el equipo funcione coordinadamente en materia de limpieza, tránsito, iluminación, contralor y a su vez se prevean, entre otras cosas, los recursos humanos que serán utilizados.

Una de las atracciones de esa semana será el retorno a Salto de la Vuelta Ciclista del Uruguay, la competencia de mayor prestigio de ese deporte que hace muchos años que no viene a Salto. Para ello ya se están realizando trabajos en las vías de tránsito por donde ingresarán los competidores, que luego de circundar el monumentos a La Gaviota, tomarán por Wilson Ferreira Aldunate, Juan Harriague, 18 de Julio, y Artigas, para culminar la etapa en la plaza de los Treinta y Tres Orientales, frente a la Jefatura de Policía.

Al mismo tiempo, se realizarán tareas de mejora en el acceso a Salto por Daymán, que incluirá una adecuada limpieza del entorno (con corte de paso incluido, más allá de que eso corresponde al MTOP), señalización, nueva bandera de Salto, y otros elementos complementarios.

Se coordinarán las actividades a desarrollarse en termas de Daymán y Arapey, los horarios de funcionamiento de los museos, las actividades que llevará adelante el área de Juventud en varios sitios de la ciudad, así como otros aspectos vinculados a la promoción de las bondades turísticas del departamento.

La información sobre las diferentes actividades que se realicen se concentrará en la llamada “Agenda Salto”, un sitio de difusión institucional donde, a partir de la vigencia del nuevo presupuesto, todos los ciudadanos podrán acceder para conocer las distintas alternativas de eventos y demás que se irán desarrollando en el departamento.

De la reunión participaron jerarcas y funcionarios de Obras, Cultura, Inversión y Desarrollo, Turismo, Deportes, Contralor, Recursos Humanos, Termas, Servicios Públicos, Recolección y Barrido, Juventud y Tránsito, entre otros.

