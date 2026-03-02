Albisu recibió a embajadores de Portugal y Canadá para fortalecer vínculos internacionales en Salto

Las reuniones oficiales en Palacio Córdoba apuntaron a impulsar la cooperación cultural, el desarrollo productivo y el crecimiento del turismo en el departamento.

Agenda diplomática en Salto: cooperación y desarrollo

El Gobierno de Salto, encabezado por el intendente Dr. Carlos Albisu, llevó adelante una intensa agenda diplomática al recibir en Palacio Córdoba a los embajadores de Portugal y Canadá en Uruguay. Las reuniones estuvieron enfocadas en fortalecer los lazos culturales, la cooperación técnica y las oportunidades de desarrollo productivo para el departamento.

Despedida del embajador de Portugal

En primera instancia, Albisu recibió al embajador de Portugal, João Pedro Antunes, quien visitó la ciudad en el marco del cierre de su misión diplomática en Uruguay. Durante el encuentro, las autoridades repasaron acciones realizadas en conjunto, destacando la celebración del Día de Portugal en 2022 en el Teatro Larrañaga y proyectos culturales vinculados al arte urbano y el espacio público.

Entre ellos se mencionaron el mural “La Paloma” en la Plazoleta Roosevelt y la instalación de juegos infantiles en la Escuela N.º 91, iniciativas que consolidaron el vínculo entre la comunidad portuguesa y la ciudad.

Uno de los aspectos más destacados fue la consolidación de la agencia consular itinerante, que llega a Salto cada cuatro meses para facilitar trámites de pasaportes y cédulas a la colectividad portuguesa del Norte del país, mejorando el acceso a servicios consulares y promoviendo la descentralización administrativa.

Tras la reunión, el intendente acompañó al diplomático al Cementerio Central, donde se realizó una colocación de ofrendas florales en el panteón portugués en homenaje a los inmigrantes que formaron parte del desarrollo histórico de Salto. La agenda incluyó además visitas a la Escuela Portugal y al mural realizado por artistas portugueses, junto al secretario general Cr. Walter Texeira Núñez y el coordinador de Cultura, Pablo Bonet.

Gira de la embajadora de Canadá

Por otra parte, la embajadora de Canadá, Carmen Sorger, eligió Salto como punto de inicio de su gira por el Norte uruguayo, en el marco de acciones impulsadas junto a la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR).

Durante el encuentro, el Gobierno Departamental presentó las proyecciones para el sector termal, resaltando las características del agua y el potencial del turismo salud como motor económico regional.

La agenda incluyó un recorrido técnico y cultural por distintos puntos estratégicos del departamento. La delegación visitó el Laboratorio de Energía Solar, la sede local de la Universidad Católica del Uruguay, la Represa de Salto Grande y centros termales, además de conocer la matriz productiva local mediante una recorrida por la empresa citrícola Guarino. También se realizaron visitas al Museo de Bellas Artes y al Teatro Larrañaga.

Un puente entre cultura, producción y turismo

Desde la Intendencia se destacó que ambas visitas refuerzan la proyección internacional de Salto, al tiempo que abren oportunidades en áreas clave como el turismo, la innovación energética y la cooperación cultural. La recepción de representantes diplomáticos se enmarca en una estrategia orientada a consolidar vínculos que puedan traducirse en inversiones, intercambio de conocimiento y mayor visibilidad internacional para el departamento.

