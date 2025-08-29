Albisu reafirmó en Concepción del Uruguay el compromiso de Salto con el desarrollo regional

- espacio publicitario -

El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, participó este viernes en la reunión del Consejo Ejecutivo Ampliado del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, celebrada en el Salón Auditorio Presidente Illia de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

La instancia reunió a autoridades y representantes de diferentes municipios de la región, con el objetivo de dar seguimiento a los temas definidos en la Hoja de Ruta 2025-2027, aprobada en noviembre de 2024 en Uruguayana (Brasil).

Albisu asistió por invitación del intendente anfitrión, Dr. Eduardo J. Laurito, presidente pro tempore del Comité, reafirmando el compromiso de Salto en el fortalecimiento de la cooperación regional. Estuvo acompañado por la coordinadora de Cooperación Internacional e Inversiones, Cra. Vera Facchín, y por la Lic. María Lucía D’Angelo, integrante del equipo de Relaciones Internacionales y Protocolo.

- espacio publicitario -

En su intervención, Albisu destacó que “es el río lo que nos une, y es importante poder trabajar los temas ambientales, el turismo, la cultura y la educación”. Subrayó también la relevancia de las universidades de la región y el papel que cumplen en la formación de jóvenes que cruzan a diario de un lado a otro del río.

Otro de los puntos señalados por el jefe comunal fue la necesidad de avanzar en la navegabilidad del río Uruguay, considerándola un activo estratégico aún desaprovechado. Remarcó que el trabajo conjunto debe estar por encima de las diferencias ideológicas: “En definitiva, se traduce en trabajo, en desarrollo, en bienestar para nuestros pueblos”.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Finalmente, agradeció la invitación y ratificó el compromiso de su gobierno con el Comité: “Vamos a estar presentes, activos y trabajando, porque creemos en este contexto regional que fortalece a nuestras comunidades. Tenemos mucho para dar y la forma de lograrlo es caminando juntos”.