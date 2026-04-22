Albisu participó en plantación por Día de la Tierra en Salto

Albisu participó en una jornada de plantación de árboles en Salto por el Día de la Tierra, promoviendo turismo sostenible y educación ambiental en la comunidad.

Albisu participó de jornada de plantación de árboles autóctonos por el Día Mundial de la Tierra

En el marco del Día Mundial de la Tierra, este 22 de abril se desarrolló en Salto la segunda edición de “Raíces para el Futuro”, una propuesta impulsada por Aguasol Hotel Termal que apunta a fortalecer una gestión más sustentable del turismo en el departamento.

La actividad tuvo lugar en el CAIF Nuevo Uruguay y en el Club de Niños Aldeas Infantiles, donde se llevó adelante la plantación de árboles autóctonos. La iniciativa buscó visibilizar la huella de carbono asociada a la actividad turística y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en el entorno comunitario.

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La jornada contó con la participación de instituciones locales, empresas, integrantes de la comunidad educativa, huéspedes del hotel y actores vinculados al desarrollo sostenible. Durante la instancia se realizó un breve acto de apertura, seguido por la plantación de especies nativas, en una acción orientada a fomentar el compromiso colectivo con el ambiente.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, participó de la actividad y destacó la importancia de este tipo de propuestas, haciendo énfasis en el trabajo con la primera infancia y en la necesidad de promover la educación ambiental desde edades tempranas.

Asimismo, valoró el rol de las instituciones involucradas y el impulso de Aguasol en la generación de acciones con impacto social y ambiental. En ese sentido, remarcó la relevancia de articular esfuerzos entre distintos actores, mencionando el aporte del vivero de Salto Grande y la posibilidad de ampliar este tipo de iniciativas en todo el territorio departamental.

Finalmente, el jefe comunal reafirmó el compromiso del Gobierno de Salto con este tipo de acciones, destacando el posicionamiento de Uruguay como uno de los países más verdes a nivel internacional y la importancia de seguir formando a las nuevas generaciones en el cuidado del ambiente.

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