lunes, 11 de agosto de 2025
19.1 C
Salto
GOBIERNO

Albisu participó en la XIV Sesión del Plenario de Municipios de Uruguay

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
0
Tiempo de lectura: <1 min.
Diario EL PUEBLO digital
La jornada en Montevideo definió autoridades y confirmó el primer plenario descentralizado, que se realizará en septiembre en Salto.

La Mesa del Congreso de Intendentes, con la presencia de su vicepresidente, Dr. Carlos Albisu, participó este lunes junto a alcaldes y alcaldesas de todo el país en la XIV Sesión del Plenario de Municipios de Uruguay.

Durante la instancia se llevó a cabo la elección de la nueva integración de la Mesa Ejecutiva, resultando designado como presidente del Plenario de Municipios el alcalde de Dolores, Soriano, Joaquín Gómez, representante del Partido Nacional.

En el transcurso de la jornada también se confirmó la próxima convocatoria, que se celebrará el segundo fin de semana de septiembre en Termas del Arapey, departamento de Salto, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Este será el primer plenario descentralizado del Congreso de Municipios, marcando un paso significativo hacia la cercanía territorial y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre los gobiernos locales de todo el país.

