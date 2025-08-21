back to top
Albisu participó en la reunión con Orsi y los intendentes en Suárez y Reyes

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
Diario EL PUEBLO digital
El presidente recibió a los 19 jefes departamentales en Montevideo, en un encuentro que combinó camaradería y trabajo sobre la gestión y coordinación con el gobierno central.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este miércoles a los 19 intendentes del país en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en Montevideo. El encuentro, de carácter distendido, incluyó una cena compartida, pero también sirvió para abordar temas vinculados a la gestión departamental y al relacionamiento con el gobierno central.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, quien actualmente ocupa una de las vicepresidencias de la Mesa del Congreso de Intendentes, destacó la importancia de este espacio de diálogo directo con el presidente y con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, también presente en la instancia.

Tanto Orsi como los jefes departamentales resaltaron el buen relacionamiento y el espíritu de cooperación que se viene consolidando entre los gobiernos departamentales y el Ejecutivo nacional. Este tipo de instancias, señalaron, permite fortalecer la coordinación de políticas y atender las demandas locales con mayor efectividad.

