Albisu participó en el taller “Innovación y Desarrollo de Turismo 4.0” en Salto

Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/tc4k

Impulsan la transformación digital del turismo en Uruguay con apoyo del BID

El Ministerio de Turismo, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó en Salto un taller para diseñar una estrategia nacional que promueva la transformación digital del sector turístico, en el marco de la cooperación técnica “Innovación y Desarrollo de Turismo 4.0 en Uruguay”.

La apertura contó con la presencia del intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu; la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram; y Andrea Schunk, representante del programa BID del Ministerio de Turismo.

Durante la jornada se presentaron propuestas y herramientas tecnológicas para modernizar la oferta turística nacional, optimizar servicios y generar un mayor impacto en los visitantes, tanto en destinos consolidados como en aquellos con potencial de desarrollo.

Andrea Schunk explicó que esta cooperación técnica busca desarrollar una estrategia nacional de digitalización del sector:

“Es un trabajo que iniciamos ahora y que vamos a estar desarrollando durante aproximadamente un año. Se trata de una cooperación no reembolsable, financiada completamente por el BID, para generar conocimientos sobre un tema muy relevante para el turismo y otras áreas productivas”.

La subsecretaria Ana Claudia Caram destacó la importancia de la visión territorial:

“Desde nuestro sentir, el propio territorio es nuestro escritorio. Estar en Salto es estar en una región con identidad, con muchas fortalezas y mucho para aportar al turismo del Uruguay. Estos talleres nos permiten dialogar con la comunidad, profesionalizarnos y tomar decisiones que reflejen ese sentido de pertenencia”.

Por su parte, el intendente Albisu valoró la oportunidad de trabajo conjunto:

“Estamos a 25 años del siglo XXI y hay herramientas que vemos en otros lugares del mundo con las que aún no estamos familiarizados. Que estos talleres traigan conocimiento y trabajen junto a la Universidad, operadores turísticos y la Intendencia es clave. Ese triángulo entre Universidad, Estado y operadores turísticos es fundamental”.

