Albisu participó en el taller “Innovación y Desarrollo de Turismo 4.0” en Salto

Impulsan la transformación digital del turismo en Uruguay con apoyo del BID
El Ministerio de Turismo, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó en Salto un taller para diseñar una estrategia nacional que promueva la transformación digital del sector turístico, en el marco de la cooperación técnica “Innovación y Desarrollo de Turismo 4.0 en Uruguay”.
La apertura contó con la presencia del intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu; la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram; y Andrea Schunk, representante del programa BID del Ministerio de Turismo.
Durante la jornada se presentaron propuestas y herramientas tecnológicas para modernizar la oferta turística nacional, optimizar servicios y generar un mayor impacto en los visitantes, tanto en destinos consolidados como en aquellos con potencial de desarrollo.
Andrea Schunk explicó que esta cooperación técnica busca desarrollar una estrategia nacional de digitalización del sector:
La subsecretaria Ana Claudia Caram destacó la importancia de la visión territorial:
Por su parte, el intendente Albisu valoró la oportunidad de trabajo conjunto: