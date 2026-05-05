Albisu inició en Villa Constitución nueva gira por el interior

El intendente Carlos Albisu encabezó en Villa Constitución una nueva gira interinstitucional por el interior de Salto, junto a organismos nacionales y autoridades locales.
Comenzó en Villa Constitución la segunda gira interinstitucional encabezada por el intendente Carlos Albisu
El intendente de Salto, Carlos Albisu, junto a su equipo de Gobierno, autoridades departamentales y representantes de organismos nacionales, encabezó la segunda gira interinstitucional por el interior del departamento, con el objetivo de fortalecer el vínculo directo con los municipios y sus comunidades.
Estas recorridas se vienen desarrollando en distintas localidades del interior salteño y comenzaron anteriormente con reuniones junto a alcaldes, concejales y vecinos de Mataojo, Colonia Lavalleja y Rincón de Valentín.
En esta nueva etapa, la actividad comenzó este lunes en Villa Constitución y continuará el martes en Belén y San Antonio, completando así la visita a los seis municipios del interior del departamento.
El jefe comunal destacó que estas instancias de intercambio tendrán una frecuencia bimestral, consolidando un espacio de diálogo directo con los residentes y autoridades locales para atender planteos, coordinar acciones y acercar servicios del Estado.
De la gira participan representantes de instituciones nacionales como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Además, forman parte de la actividad el abogado salteño Luca Manassi, director del Instituto Nacional de Colonización en representación del Ministerio de Economía; los diputados Pablo Constenla y Horacio de Brum, y representantes de la Junta Departamental.
Agenda para este martes 5 de mayo
|Hora
|Actividad
|10:00
|Municipio de Belén
|13:00
|Municipio de San Antonio