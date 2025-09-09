Albisu inauguró el stand de Salto en la Expo Prado 2025 con un mensaje de identidad y futuro

- espacio publicitario -

Intendente destacó la diversidad productiva, el potencial turístico y la visión regional del departamento

En una jornada cargada de emoción y significado, el intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, encabezó la inauguración oficial del stand del departamento en la Expo Prado 2025, marcando un hito histórico: por primera vez, Salto participa con un espacio propio en este evento agroindustrial, comercial y cultural de alcance nacional.

“Tuvimos 120 años para llegar, pero llegamos”, expresó Albisu, destacando el valor simbólico de esta presencia que posiciona al departamento con voz propia en una de las vitrinas más relevantes del país.

Identidad productiva y turística

El jerarca subrayó que la marca Salto es reconocida por sus naranjas y termas, pero insistió en que el departamento es mucho más. “Estamos acompañados por productores de la citricultura, la ganadería ovina y bovina, pero también por quienes apuestan a la energía eólica, hidráulica y fotovoltaica. Salto es turismo, agroturismo, termalismo y mucho más”, afirmó.

También remarcó que Salto cuenta con la mayor cantidad de ovinos del Uruguay y que su diversificación productiva lo convierte en un polo atractivo para visitantes e inversores.

Potencial estratégico y logístico

Albisu resaltó la ubicación privilegiada de Salto en el Norte del país, donde en un radio de 200 kilómetros conviven más de 2,5 millones de personas. Esta condición lo convierte en un punto estratégico para el desarrollo regional.

Recordó la importancia de la infraestructura aeroportuaria local y la reciente conectividad aérea con Montevideo, que permite unir ambas ciudades en apenas 40 minutos, un factor clave para el turismo y los negocios.

“Queremos ser facilitadores, no trancar inversiones. Cuando llegan, estamos para abrazarlas, acompañarlas y que apuesten a quedarse en Salto”, sostuvo.

Orgullo salteño y visión regional

El intendente defendió el carácter de los salteños, asegurando que lo que muchos confunden con arrogancia es en realidad orgullo. “Así nacimos, así nos hicieron, así peleamos por cada cosa. Estar a 500 kilómetros de la capital no es sencillo, pero nos impulsa a superarnos”, señaló.

En ese marco, insistió en la necesidad de pensar en clave regional: “El mundo va hacia eso. Tenemos que trabajar por encima de lo que dicten los gobiernos de turno en cada país y construir vínculos que potencien el desarrollo entre departamentos y regiones fronterizas”.

Un Salto que se levanta

Albisu cerró su discurso reafirmando que Salto busca recuperar protagonismo nacional y regional.

“Después de 120 años, por primera vez llegamos solos como departamento al Prado. Y así estaremos cada año, levantando la marca Salto cada vez más alto. Queremos que nos conozcan no solo por el turismo, sino también como un lugar para invertir y vivir”.

El acto contó con la presencia del expresidente Luis Lacalle Pou, de la subsecretaria de Turismo Ana Claudia Caram, así como de autoridades nacionales, embajadores, legisladores y referentes de distintos ámbitos. Finalmente, Albisu declaró oficialmente abierto el stand de Salto en la Expo Prado 2025: “Está para disfrutarlo, para vivirlo y para conocer lo que Salto tiene para ofrecer”.