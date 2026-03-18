Albisu impulsa Guardia Municipal en Salto con respaldo policial

El intendente presentó la iniciativa ante el jefe de Policía de Salto, que expresó su respaldo a una medida orientada al orden, la prevención y el mejor uso de los espacios públicos.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, dio un paso firme en materia de convivencia y orden urbano al presentar formalmente la propuesta de crear una Guardia Municipal, una iniciativa que ya cuenta con el respaldo de la Jefatura de Policía departamental.

La propuesta fue presentada en una reunión encabezada por Albisu junto al jefe de Policía de Salto, Ernesto Cossio, quien valoró positivamente el planteo y expresó su disposición a trabajar de manera coordinada con el gobierno departamental para su implementación.

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Del encuentro también participaron el secretario general de la Intendencia, Walter Texeira Núñez; el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí; el director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte; y el director departamental del MIDES, Jorge Vaz Tourem.

Un enfoque en el uso del espacio público

Según explicó Albisu, la iniciativa surge a partir de un proceso de análisis enfocado en el uso, cuidado y convivencia en los espacios públicos del departamento. Plazas, costaneras y otros puntos de alta circulación fueron identificados como áreas clave donde se busca mejorar el orden y garantizar la libre movilidad de las personas.

En ese marco, la futura Guardia Municipal tendrá un rol claramente definido: priorizar la prevención, la educación y la disuasión. “Cuidar nuestras plazas, cuidar a nuestra gente”, sintetizó el intendente, destacando que se apunta a generar entornos más seguros, accesibles y amigables para toda la población.

Uno de los ejes centrales será promover espacios libres de humo y de consumo de alcohol, con el objetivo de favorecer la convivencia y permitir que las familias disfruten de los espacios públicos con tranquilidad.

Respuesta a problemáticas cotidianas

El proyecto también busca atender situaciones que hoy generan incomodidad o percepción de inseguridad en la ciudadanía. Entre ellas, la presencia de personas en semáforos o en la vía pública realizando actividades informales.

Albisu señaló que, si bien estas realidades requieren un abordaje integral, la Guardia Municipal permitirá intervenir de forma ordenada, priorizando el respeto por los derechos de todos, pero garantizando al mismo tiempo la libre circulación.

Cambios en el sistema de estacionamiento

La propuesta está además vinculada a la modernización del sistema de estacionamiento tarifado en Salto, conocido como zona azul, que avanzará hacia un formato digital.

En ese proceso, el intendente adelantó que muchos cuidacoches serán incorporados como “facilitadores”, cumpliendo funciones de apoyo a los usuarios en el uso de la nueva herramienta tecnológica. Esta medida apunta a la formalización laboral y a mejorar la experiencia de quienes estacionan en la ciudad.

Sin embargo, también se prevé actuar en aquellos casos donde se desarrollen actividades sin autorización, con el objetivo de brindar mayores garantías y evitar situaciones de presión o incomodidad para los conductores.

Trabajo conjunto para mejorar la seguridad

Desde la Jefatura de Policía se destacó la importancia de la iniciativa y el valor del trabajo articulado entre instituciones. Cossio subrayó que este tipo de herramientas fortalecen la seguridad y contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de la población.

La Guardia Municipal, según se informó, se integrará a una estrategia más amplia que incluirá la instalación de cámaras de videovigilancia y otras acciones orientadas a promover el uso responsable del espacio público.

Con esta propuesta, la Intendencia de Salto busca dar una respuesta concreta a demandas ciudadanas vinculadas al orden, la convivencia y la seguridad, apostando a un modelo de gestión que combine prevención, tecnología y coordinación institucional.

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